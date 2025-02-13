Трамп і Путін, імовірно, спробують забезпечити припинення вогню до Великодня або 9 травня, – FT

Дональд Трамп та Владімір Путін, імовірно, спробують припинити вогонь в Україні однієї з двох святкових весняних дат. Мовиться про Великдень, який буде 20 квітня, або ж 9 травня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Financial Times. Цю інформацію журналістам надали високопоставлені українські та західні чиновники.

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Чи зможуть Трамп і Путін домовитися про припинення вогню

Співрозмовники видання зазначили, що Трамп і Путін, можливо, спробують забезпечити припинення вогню до однієї з двох важливих майбутніх дат: Великодня, який Православна та Католицька церкви відзначатимуть 20 квітня цього року, або 9 травня, коли Росія відзначає перемогу СРСР над нацистською Німеччиною.

Путін захоче угоди в такий знаменний день, як цей (9 травня – 24 Канал),

– сказав український чиновник.

Люди, які розмовляли з російським диктатором під час війни, кажуть, що головна амбіція Путіна полягає в тому, щоб створити нову архітектуру безпеки, яка дасть Росії сферу впливу в Європі. Так само як це було під час Ялтинської конференції у 1945 році для Радянського Союзу наприкінці Другої світової війни.

За даними журналістів, після телефонної розмови Трампа та Путіна у Москві була "відчутна радість".

Водночас на російських ринках рубль зміцнився на 5 відсотків щодо долара, а головний біржовий індекс Москви піднявся на 2,8 відсотка до найвищого рівня за дев'ять місяців.

Під час розмови Путін сказав Трампу, що хоче "врегулювати причини конфлікту", вказавши на те, що Росія не відмовилася від своєї мети зупинити прагнення України приєднатися до Заходу та скасувати порядок безпеки після холодної війни.

Москва також вимагає від України поступитися контролем над чотирма частково окупованими південно-східними регіонами, жоден з яких Росія повністю не контролює, і очікує, що Захід припинить усі санкції через війну.

Оскільки Росія тримає перевагу на полі бою, Путін може вирішити продовжити війну, якщо Трамп не погодиться на всі його вимоги, сказав Дмитро Тренін, професор-дослідник Московської вищої школи економіки.



Примітно, що до складу делегації, призначеної Трампом для переговорів з Росією, не входить його власний спецпредставник з питань російсько-української війни Кіт Келлог, який закликав посилити санкційний тиск на Москву та зберегти постачання зброї в Україну.

Це свідчить про те, що адміністрація Трампа не показує, що збирається серйозно сприймати основні проблеми України. Путін сприйняв би це як підтримку свого погляду на світ і крок до реалізації своєї мрії про справді глибокі протистояння між США та Європою,

– сказав один із колишніх високопоставлених чиновників США.

Тим часом Київ сподівався, що зможе переконати Трампа виробити спільну позицію щодо залучення Росії до переговорів, і запропонував доступ до своїх запасів рідкісноземельних металів в обмін на підтримку США.

Глава ОП Андрій Єрмак сказав Financial Times, що було "викликом" налагодити тісні стосунки з командою Трампа, і визнав, що "потрібен час", перш ніж українська сторона зможе побудувати відносини такого ж типу, які були з адміністрацією Байдена.

Наразі Київ та його європейські союзники дивляться на це все "приголомшеними очима", боячись, що США укладуть невигідну для України угоду, щоб припинити війну з Путіним.