Уперше Росія проводитиме вибори до Державної Думи з картинкою руйнування іншої країни. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Незважаючи на те, що російські соціологи малюють 62% підтримки нібито мирних переговорів, пересічні росіяни відчувають задоволення від терору. Вони радіють руйнуванню Києва, нищенню українського бізнесу та вбивствам цивільних, бо на полі бою особливими успіхами хвалитися нема чим.

Балістичний терор як агітація

Для Кремля балістика – це не лише війна, а й повноцінна виборча кампанія. Осінні вибори до Держдуми мають остаточно закольцювати процес анексії, адже голосування організовують і на окупованих територіях, і навіть за округами тих міст, які Росія так і не змогла захопити, зокрема Краматорська.

Путін із Лавровим можуть скільки завгодно заявляти про "неймовірне просування" на Донеччині та Луганщині, яке не підтверджується реальними даними з фронту. Утім, оскільки власна нафтова та газова галузі палають від українських дронів, росіянам потрібна бодай якась компенсація у вигляді зруйнованих українських міст.

Закон про мита та важелі Трампа

Рішення Палати представників США ухвалити законопроєкт про запровадження мит до 100% проти покупців російської нафти та газу стало несподіваним. На цей момент такий крок невигідний Дональду Трампу, оскільки він зачіпає інтереси ключових імпортерів російських енергоносіїв – Китаю, Індії та Угорщини, яка входить до першої п'ятірки покупців.

Варто розуміти: головним інструментом тиску стає не стільки сам закон, скільки особисто Дональд Трамп. Він залишив за собою право самостійно визначати, проти яких саме країн вводити ці мита, а проти яких – ні.

Навіть підписання документа не означатиме автоматичного застосування мит проти Пекіна чи Нью-Делі, особливо напередодні анонсованого візиту Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів. Проте мати в кишені таку палицю у вигляді закону напередодні можливих переговорів для Трампа дуже вигідно.

Виборчий марафон у США та пошук "перемоги"

Заяви Трампа про те, що він нібито вже закінчив 8, 9 чи то 10 воєн, а поточний конфлікт завершити не може, варто сприймати виключно крізь призму американських виборів. Осінній виборчий марафон є критично важливим для Республіканської партії, оскільки він закладе тенденції до майбутньої президентської кампанії.

Теперішній рівень підтримки Трампа та республіканців уже не такий високий, як напередодні минулих перегонів. Більшість виборчих обіцянок у внутрішній політиці залишаються невиконаними, війна в Ірані триває, а обіцянка "закінчити війну в Україні одразу після виборів" не реалізована. Саме тому американські перемовники так активізувалися – їм терміново потрібна бодай якась зовнішньополітична перемога.

Законопроєкт про нафтові мита неодмінно буде активно використовуватися у виборчій риториці США. Проте реальними балами для Трампа він стане лише тоді, коли його реально застосують, а з Москви лунатимуть волання про те, що американці позбавили Кремль грошей на ведення війни.