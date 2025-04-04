Трамп може зателефонувати Путіну сьогодні або найближчими днями, – Politico

В найближчий час може відбутися телефонна розмова між американським та російським президентами. Можливо, це станеться навіть сьогодні.

Про це пише видання Politico, інформує 24 Канал.

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Трамп може невдовзі поговорити з Путіним

Відповідно до даних видання, ще одна телефонна розмова між Трампом і Путіним може відбутися "або до, або після вихідних".

Водночас, немає жодних гарантій, що це точно трапиться.

"Як завжди з Трампом, нічого не вирішено остаточно", – констатує видання.

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Зауважимо, що за даними NBC News, найближче оточення президента США Дональда Трампа радить не телефонувати російському диктатору Владіміру Путіну.

Там вважають, що цього не варто робити, поки він не візьме на себе зобов'язання повністю припинити вогонь в Україні.

Варто зазначити, що, за словами двох офіційних осіб адміністрації, наразі розмова між Трампом та Путіним не запланована.