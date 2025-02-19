У Трампа дуже близькі стосунки з Путіним, – Зеленський

Дональд Трамп нещодавно видав низку суперечливих заяв про війну в Україні. Український президент охарактеризував його стосунки із Владіміром Путіним.

Володимир Зеленський прокоментував стосунки Дональда Трампа та Владіміра Путіна. Про це пише 24 Канал із посиланням на ARD1.

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Що сказав президент

Заява українського лідера пролунала на тлі суперечливих розмов Трампа після того, як американська та російська делегації зустрілись в Саудівській Аравії.

У Трампа дуже близькі стосунки з Путіним, хоча я не думаю, що між главами держав США та Росії можуть бути справді добрі стосунки,

– пояснив Зеленський.

Заяви Трампа, зроблені раніше, стосувались України та питання врегулювання війни. Зокрема, Трамп вважає що Росія може "дуже швидко" знищити українські міста. За його словами, рейтинг підтримки Зеленського також дуже невисокий – всього 4%.

Зеленський назвав інформацію про 4% дезінформацією, що надходить з Росії, і планує оприлюднити результати соцопитувань, щоб розірвати це дезінформаційне коло.

Президент України підкреслив, що для українців важливіші питання захисту від обстрілів та повернення полонених, ніж рейтинги.