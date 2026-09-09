Трамп подарував помічникам у Білому домі по 45 тисяч доларів готівкою на свята

Президент США Дональд Трамп подарував трьом своїм помічницям по 45 тисяч доларів готівкою як святкові подарунки. Серед тих, хто отримав гроші, – виконавча помічниця Наталі Харп, увага до якої останнім часом помітно зросла.

Про це стало відомо з щорічних декларацій про фінансовий стан співробітників Білого дому, пише CNN.

Що відомо про коштовні подарунки Трампа?

Згідно з оприлюдненими документами, по 45 тисяч доларів від президента отримали Наталі Харп, заступниця директора з операцій Овального кабінету Чемберлен Гарріс та радниця з комунікацій Марго Мартін.

Усі троє співробітниць Білого дому мають однакову річну зарплату – 150 тисяч доларів. Таким чином, сума кожного подарунка становить близько 30% їхньої річної зарплати.

У документах ці виплати зазначені як грошові подарунки на свята. У Білому домі заявили, що Трамп має давню практику дарувати різдвяні подарунки людям зі свого оточення, зокрема співробітникам і помічникам.

У пресслужбі президента наголосили, що подарунки не пов'язані з виконанням посадових обов'язків їхніх отримувачів. Там також заявили, що такі подарунки є допустимими відповідно до чинних правових та етичних норм.

Окрему увагу привертає подарунок Наталі Харп. 35-річна помічниця Трампа останніми тижнями опинилася в центрі уваги через її близькість до президента.

Харп працює з Трампом із 2022 року та супроводжує його під час численних поїздок. Вона, зокрема, часто друкує дописи для Truth Social, коли президент диктує їй їхній зміст, через що союзники Трампа свого часу прозвали її «людиною-друкарем».

Водночас Харп, Гарріс та Мартін – не єдині помічники, які отримали гроші від Трампа. Давній помічник президента Волт Наута вказав у своїй декларації святковий подарунок від Трампа на суму 20 тисяч доларів.

Наута раніше був обвинуваченим у справі, пов'язаній із поводженням Трампа із секретними документами, однак згодом цю справу закрили.

Нагадаємо, Дональд Трамп здивував публіку, з'явившись на людях із помітно темнішим, майже каштановим відтінком волосся замість свого звичного золотистого блонда. Новий образ президента США помітили після його прибуття до Нью-Джерсі, а світлини швидко розлетілися соцмережами. Користувачі мережі активно обговорюють несподівану зміну зовнішності Трампа та жартують із його нового іміджу.