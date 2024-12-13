В Білому домі відповіли на критику Трампа щодо ударів ЗСУ американською зброєю по Росії
Адміністрація Джо Байдена робить послідовні кроки, щоб забезпечити Україну кращими позиціями на полі бою та за столом переговорів. Зокрема, це стосується й дозволу бити ракетами по військових цілях на території Росії.
Про це у відповідь на критику новообраного глави США Дональда Трампа заявив радник Білого дому Джон Кірбі, передають в Укрінформі, пише 24 Канал.
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Що кажуть в Білому домі на критику Трампа
Представник Білого дому вказав, що не вдаватиметься до суперечок з обраним президентом і тим, про що він говорить у медіапросторі.
"Можу тільки повторити, в чому полягала політика та розпорядження президента Байдена", – додав він.
Представник чинної адміністрації указав, що уряд США робить усе можливе, щоб забезпечити для України спроможності захищатися далі.
Аби в разі, якщо – та коли – справа дійде до переговорів, президент Зеленський перебував у найкращій з можливих позицій, аби у нього було найбільше важелів впливу, і він мав найбільший успіх на полі бою,
– наголосив Кірбі.
Це, за його словами, передбачало також розпорядження Байдена дозволити Україні застосовувати ракетні системи великої дальності по цілях на території Росії. І ця політика залишається чинною, зауважив Кірбі.