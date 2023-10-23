Трамп "ділився" з австралійським мільярдером деталями розмови з Зеленським, – NYT

Колишній президент США Дональд Трамп розповідав австралійському мільярдеру Антоні Праттому про свої розмови з лідером України Володимиром Зеленським.

Про це сам Пратт розповів у ході розслідування справи про "секретні файли". За його словами, Трамп ділився з ним інсайдерською інформацією про переговори з Зеленським.

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Зі слів Ентоні Пратта, у вересні 2019 року перед імпічментом Трамп, коли колишній президент США намагався схилити українського лідера допомогти йому перемогти на виборах шляхом тиску на Джо Байдена, той поділився з ним деталями розмови з Володимиром Зеленським.

"Це було ніщо в порівнянні з тим, що я зазвичай роблю", – процитував Пратт Трампа.

"Ділився" інформацією, якої ще не було в публічному доступі

Також Трамп розповів деталі приватної розмови з лідером Іраку відразу після того, як США вдарили по силах, які підтримує Іран. Зокрема, експрезидент США нібито "ділився" тією інформацією, якої ще не було в публічному доступі.

Цього ще навіть не було в новинах, а він сказав: "Я щойно розбомбив Ірак. Президент Іраку подзвонив мені і сказав: "Ти щойно зрівняв з землею моє місто". А я сказав йому: "Добре, що ти збираєшся з цим робити?,

– розповів Пратт суть діалогу з Трампом.

Трамп не заперечує факт цих розмов, однак його адвокат заявив, що "на записах бракує контексту".

До слова, раніше племінниця Дональда Трампа – Мері заявила, що він злив Путіну секретну інформацію про оборону Ізраїлю.