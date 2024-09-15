"Зроблю це за допомогою сили та мудрості": Трамп знову заявив, що покладе край війні в Україні

Дональд Трамп вкотре запевнив, що закінчить війну в Україні, якщо стане президентом США. Кандидат від Республіканської партії розповів, як саме планує він це зробити.

Дональд Трамп неодноразово говорив, що здатен швидко завершити війну в Україні. У короткому зверненні до учасників 20-ї щорічної зустрічі YES у Києві політик повторив, що у разі перемоги на виборах врегулювання конфлікту між Росією та Україною буде однією із перших речей, які він планує зробити.

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Завдяки "силі і мудрості"

Трамп зазначив, що ніколи не допустив би війни Росії проти України, якби був на місці Джо Байдена.

Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це потрібно зробити (врегулювати війну – 24 Канал), і ми маємо зробити це, і зробити це за допомогою сили та мудрості,

– наголосив американець.

Радника президента з питань нацбезпеки Джейка Саллівана попросили прокоментувати слова Трампа. Чиновник зауважив, що будь-кого, хто заявляє, що може завершити війну за один день, слід запитати, на чиєму боці він планує її вирішувати. Також він наголосив, що план, який намагаються нав'язати народу України, не є ні справедливим, ні стійким. "Нічого про Україну без України… Україна має відігравати провідну роль у дипломатії та переговорах, та її не слід нав'язувати ззовні", – підкреслив Салліван.

До слова, у США відбулися дебати кандидатів у президенти Трампа і Гарріс. Україна – стала однією із основних тем.