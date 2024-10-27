Трамп розповів, як казав Путіну не заходити в Україну

Вже 5 листопада у США відбудуться президентські вибори. Звинувачення адміністрації Байдена у початку війни Росії проти України – одна із головних складових передвиборчої компанії Трампа.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп дав тригодинне інтерв'ю найпопулярнішому в країні подкастеру Джо Рогану. У ньому він згадав про війну в Україні, пише BBC.

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"Він би не зайшов туди"

Республіканець вкотре повторив, що якби він був президентом США, то не допустив би нападу Росії на Україну.

Також Трамп поділився, що перед початком вторгнення весь час розмовляв із Путіним. Він казав російському диктатору: "Володимире, ти туди не підеш".

Інших подробиць розмов із очільником Кремля американець розкривати не став, бо, мовляв, це було б некоректно. Трамп припустив, що Путін сам колись розповість зміст їхніх переговорів. "Але він ніколи б туди не зайшов", – запевнив республіканець.

Нагадаємо, що політик постійно зізнавався, що зможе покласти край війні за 24 години.

До слова, журналісти нещодавно розкрили деталі перемовин Путіна і Трампа у 2017 році. Путін намагався сформувати у Трампа негативне враження про Україну, називаючи її корумпованою та сфабрикованою країною. Трамп питав у Путіна поради щодо України, і очільник Кремля відмовляв його від надання зброї Україні, стверджуючи, що це буде помилкою.