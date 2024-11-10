У цьому Трампу обов'язково треба допомогти: військове зведення від Світана

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що незабаром США нібито оголосять про нові гарантії безпеки для України. Також Трамп має намір розвалити союз Китаю, КНДР, Ірану та Росії.

Це має велике значення для України, адже на зв'язку з союзниками і будується міць Росії. Про це у щоденному військовому зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши на важливості допомагати у цьому Трампу.

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Трамп поставив собі важливе завдання

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що попри розбіжності вони разом з президентом країни Анджеєм Дудою формуватимуть спільну позицію під час зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Крім того, США нібито мають назвати дату припинення вогню між Росією й Україною.

Завдання зупинити бойові дії важливе для Москви. І тому вони хочуть захопити якомога більше територій, витиснути наші війська з Курщини і далі проштовхувати ідею не просто заморозки війни, а гарантій, що російських військових ніколи не витиснуть з наших територій,

– наголосив Роман Світан.

Зверніть увагу! МЗС України відреагували на заяву Туска. У коментарі 24 Каналу речник МЗС Георгій Тихий нагадав про принцип "нічого про Україну без України". За його словами, саме Україна визначатиме параметри шляху до всеосяжного, справедливого та стійкого миру.

Водночас, за словами Туска, Трамп планує розвалити союз між Росією, Китаєм, КНДР та Росією.

"Це дуже ймовірно. Китай є господарем цих трьох "скажених собак", який він використовує для нападу на європейську цивілізацію. Тому це правильне завдання Трампа і він точно намагатиметься його досягнути. Для нас це дуже важливо і тут Трампу потрібно усіляко допомагати", – підкреслив військовий експерт.

Росія поспішає

Тим часом у росіян серйозно зросли втрати в Курській області. За останні дні російські війська серйозно там активізувалося, однак через це втрачають як живу силу, так і техніку.

Вони однозначно поспішають. Попереду буде певне бачення наших партнерів про допомогу Україні. Тому вони намагаються видавити наші війська за межі Курської області. І якраз через це нам не можна звідти відходити,

– пояснив полковник запасу.

Світан переконаний, що українським військовим потрібно розширяти буферну зону на Курщині, а також вклинюватися на Брянщину та Бєлгородщину.

"Росіяни мають якісь великі сподівання на Трампа як на проросійського президента США та "великого друга" Путіна. Але думаю, вони гірко помиляються, особливо під кінець року", – підсумував Світан.