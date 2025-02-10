Росія тягне час: є 2 причини, чому у Путіна не визнають розмову з Трампом

Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Владіміром Путіним, але у Росії цей факт не змогли ні підтвердити, ні заперечити. Навіть якщо розмова була, навряд чи сторони дійшли до конкретних пропозицій.

Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що реакція з боку Росії є дуже показовою. Вона може свідчити про те, що спілкування мало лише загальний характер.

До теми Мюнхен 2025․ Який мирний план везе Келлог, чи будуть переговори й чого чекати Україні

Трамп немає власного плану

Невідомо, з якими позиціями в Україну приїде спецпредставник Трампа Кіт Келлог. Ми лише чули про гарантії безпеки й про миротворців, але офіційно ніяких деталей не розголошується.

Звідси випливає, що Трамп поки не може представити свій план завершення російсько-української війни. Навіть Президент України підтверджував, що певні контакти з американською стороною є, але вони інтенсифікувалися тільки останнім часом.

Коли виступає радник Трампа Майкл Волтц і каже, що гарантії безпеки треба перекласти на плечі Європейського Союзу, то виникає питання, чи це вже узгодили з європейцями? Цей момент дуже важливий для будь-якого мирного плану,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Тож поки всі домовленості між Україною і США дуже опосередковані й мають заочний характер. Ми почули лише одну тезу майбутніх переговорів, яка стосувалася обміну рідкісноземельних металів на військову допомогу. Чіткість з'явиться після приїзду Кіта Келлога до України.

Реакція Росії абсурдна

Трамп публічно оголосить про перемовини з Росією лише тоді, коли буде впевнений, що зможе реалізувати угоду. Поки у Кремлі переговори з президентом США коментують дуже дивно. "Рупор" Путіна Дмітрій Пєсков сказав, що він "не в курсі" і може чогось не знати.

Це просто безглузде формулювання, але воно робиться навмисно. Це затягування часу,

– наголосив політолог.

Він пояснив, що росіяни ще довго не визнаватимуть факт переговорів з двох причин. По-перше, їм немає що представити як перемогу, а по-друге, зараз немає бачення, яке вони готові підтримати. Якби вони реально поговорили й дійшли згоди з США, то Путін першим би про це заявив, сказав, що Росію почули та почав вихвалятися. Всього цього немає.

Трамп хотів би швидше завершити війну, але коли побачив, що таке справжня Росія, то задумався. У цьому сенсі дуже важливою є Мюнхенська конференція, де європейці разом з українцями можуть вплинути на бачення Сполучених Штатів.

Нагадаємо, президент США повідомив, що під час телефонної розмови наполіг на завершенні війни й додав, що з президентом Росії у нього були хороші стосунки. За його словами, Путіна дійсно "турбують величезні втрати".