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24 Канал Новини політики Вже за кілька годин: Трамп незабаром підпише законопроєкт про санкції проти Росії, – ЗМІ
18 вересня, 20:11
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Оновлено - 20:33, 18 вересня

Вже за кілька годин: Трамп незабаром підпише законопроєкт про санкції проти Росії, – ЗМІ

Данило Жоров

В ніч на 17 вересня Палата представників США підписала законопроєкт про "пекельні санкції" проти покупців російських енергоносіїв. Очікується, що у п'ятницю, 18 вересня, Дональд Трамп підпише його.

Днями медіа писали, що очільник США підтримує документ. Про це повідомив журналіст Алекс Рауфоглу у власних соцмережах. 

Що відомо про підписання?

Президент США має підписати законопроєкт про санкції проти Росії. Це, за інформацією кореспондента "Радіо Свобода" у Вашингтоні, підтвердив Білий дім. 

Процедура запланована на 16:30 за вашингтонським часом (23:30 за Києвом). У четвер, 17 вересня, видання The Wall Street Journal писало, що Трамп підпише законопроєкт.

Що відомо про закон?

Документ надасть президенту США право запроваджувати мита до 100% проти будь-яких держав, які імпортують російські енергоресурси. За словами сенаторки-демократки Джин Шагін, головною мішенню закону стане Китай, адже саме він забезпечує Москві 51% доходів експорту енергоресурсів. 

Водночас серед частини демократів є скепсис щодо закону. Конгресмен Грегорі Мікс під час голосування висловив побоювання, що закон надає Трампу занадто широкі тарифні повноваження і дозволяє тому на власний розсуд скасовувати ті самі санкції, які він вводить. 

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Санкції проти Росії
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