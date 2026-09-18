Вже за кілька годин: Трамп незабаром підпише законопроєкт про санкції проти Росії, – ЗМІ
В ніч на 17 вересня Палата представників США підписала законопроєкт про "пекельні санкції" проти покупців російських енергоносіїв. Очікується, що у п'ятницю, 18 вересня, Дональд Трамп підпише його.
Днями медіа писали, що очільник США підтримує документ. Про це повідомив журналіст Алекс Рауфоглу у власних соцмережах.
Що відомо про підписання?
Президент США має підписати законопроєкт про санкції проти Росії. Це, за інформацією кореспондента "Радіо Свобода" у Вашингтоні, підтвердив Білий дім.
Процедура запланована на 16:30 за вашингтонським часом (23:30 за Києвом). У четвер, 17 вересня, видання The Wall Street Journal писало, що Трамп підпише законопроєкт.
Що відомо про закон?
Документ надасть президенту США право запроваджувати мита до 100% проти будь-яких держав, які імпортують російські енергоресурси. За словами сенаторки-демократки Джин Шагін, головною мішенню закону стане Китай, адже саме він забезпечує Москві 51% доходів експорту енергоресурсів.
Водночас серед частини демократів є скепсис щодо закону. Конгресмен Грегорі Мікс під час голосування висловив побоювання, що закон надає Трампу занадто широкі тарифні повноваження і дозволяє тому на власний розсуд скасовувати ті самі санкції, які він вводить.