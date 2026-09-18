Вже за кілька годин: Трамп незабаром підпише законопроєкт про санкції проти Росії, – ЗМІ

В ніч на 17 вересня Палата представників США підписала законопроєкт про "пекельні санкції" проти покупців російських енергоносіїв. Очікується, що у п'ятницю, 18 вересня, Дональд Трамп підпише його.

Днями медіа писали, що очільник США підтримує документ. Про це повідомив журналіст Алекс Рауфоглу у власних соцмережах.

Що відомо про підписання?

Президент США має підписати законопроєкт про санкції проти Росії. Це, за інформацією кореспондента "Радіо Свобода" у Вашингтоні, підтвердив Білий дім.

Процедура запланована на 16:30 за вашингтонським часом (23:30 за Києвом). У четвер, 17 вересня, видання The Wall Street Journal писало, що Трамп підпише законопроєкт.

Що відомо про закон?

Документ надасть президенту США право запроваджувати мита до 100% проти будь-яких держав, які імпортують російські енергоресурси. За словами сенаторки-демократки Джин Шагін, головною мішенню закону стане Китай, адже саме він забезпечує Москві 51% доходів експорту енергоресурсів.

Водночас серед частини демократів є скепсис щодо закону. Конгресмен Грегорі Мікс під час голосування висловив побоювання, що закон надає Трампу занадто широкі тарифні повноваження і дозволяє тому на власний розсуд скасовувати ті самі санкції, які він вводить.