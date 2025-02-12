Трамп сьогодні зранку провів телефонну розмову з Путіним, – CNN

Президент США мав телефонну розмову із главою Кремля Владіміром Путіним. Вони обговорили тему війни в Україні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про розмову Трампа та Путіна

Першими про розмову Путіна і Трампа повідомили в CNN з посиланням на американського чиновника.

Згодом цю інформацію також підтвердив сам Трамп у своїй соцмережі Truth Social. Він зауважив, що обговорив із Путіним "Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та різні інші питання".

Ми обоє згадали велику історію наших націй і той факт, що під час Другої світової війни ми так успішно боролися разом, пам’ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Ми говорили про силу наших держав і величезну користь, яку одного дня отримаємо від співпраці,

– написав Трамп.

Він також заявив, що вони з Путіним домовилися негайно розпочати переговори за участю своїх команд.

"Почнемо з того, що зателефонуємо президенту Зеленському, щоб повідомити його про розмову, і я роблю це просто зараз. Я доручив державному секретарю Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волтцу та послу й спеціальному представнику Стіву Віткоффу очолити переговори, які, я твердо переконаний, будуть успішними. Мільйони людей загинули у війні, якої б не сталося, якби я був президентом, але вона сталася, тож її потрібно завершити", – поділився президент США.

У кінці Трамп подякував Путіну за його "час і зусилля", а також за звільнення у вівторок ув'язненого американського вчителя Марка Фогеля.

Крім того, президент США висловив сподівання, що вже скоро ці зусилля "приведуть до успішного результату".

Нагадаємо, що це вже не перша розмова Трампа та Путіна. Раніше в інтерв'ю New York Post президент США повідомив, що обговорював з главою Кремля можливість припинення війни в Україні. Трамп також заявляв, що російського лідера турбують великі втрати на фронті, і він хоче, щоб люди перестали вмирати.