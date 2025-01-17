Не всі налаштовані рішуче: хто з команди Трампа може стати "другом України"

У Конгресі США слухають кандидатів, яких висуває обраний президент Дональд Трамп на ключові посади. Щодо деяких політиків та їхнього ставлення до України є серозні сумніви.

Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що кандидатура потенційного керівника Пентагону Піта Гегсета є доволі суперечливою. Натомість є інші фігури, які точно підтримуватимуть Україну.

Дивіться також Команда Трампа готує жорсткі санкції, щоб примусити Росію до миру, – Bloomberg

Хто може підтримати Україну

Піт Гегсет, розповідаючи про те, чим займатиметься на посаді, не згадав війну в Україні. Він лише відповів, що якщо Трамп обіцяв її завершити, то так і буде. Але рішучих кроків щодо цього він не зробив. Ймовірно, над врегулюванням ситуації більше працюватимуть держсекретар Марко Рубіо та радник з нацбезпеки Майкл Волтц.

Щодо Рубіо, то він підтримував Україну в законодавчому органі. Він сенатор і різко критикував демократів за бездіяльність. Зрозуміло, що насамперед використовував це для зміцнення свого політичного рейтингу й тепер така поведінка може обернутися проти нього. Адже важко кардинально відмовитися від своїх поглядів.

Рубіо – це людина, яка має президентські амбіції, він колись балотувався. Потім задружився з Трампом і навіть привів йому кілька мільйонів латиноамериканських виборців. Він виглядає більш проукраїнським та орієнтованим на справедливий мир,

– підкреслив Микола Давидюк.

Втім варто розуміти, що Рубіо більше зосереджений на Латинській Америці, яку добре знає. Наприклад, бувши сенатором, він не відвідував Україну. Тому це тематика, з якою йому доведеться знайомитися.

Але він не є на 100% "трампістом", а дивиться більше в бік поміркованих республіканців-консерваторів. Для нас це трішки збалансує ситуацію, дивлячись на міністра оборони.

Зауважимо, Марко Рубіо заявив, що закінчити війну буде важко. Для цього на певні поступки доведеться піти і Росії, і Україні. Він додав, що в Україні "закінчуються не гроші, а українці".