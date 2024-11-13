Диктаторам буде непереливки: як у Кремлі стежать за першими діями Трампа

Після перемоги на виборах Дональда Трампа у Росії уважно стежать за його заявами. Наразі риторика новообраного президента та його оточення проамериканська, але зовсім не проросійська.

Великий позитив полягає в тому, що політична ситуація після виборів залишилася стабільною. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що у Кремлі сподівалися, що США охопить хаос.

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Бажання Росії не справдилися

Китай, Іран та Росія сподівалися, що Сполучені Штати підуть в "піке". Тоді вони розв'язуватимуть внутрішні проблеми, їм не буде діла ні до когось іншого. Пророкували навіть якщо не громадянську війну, то протистояння на вулицях, параліч влади й державних структур. Всього цього не сталося.

Проте ніхто так і не знає, що робитиме далі Трамп. Він дуже небезпечний в сенсі того, що може зробити як щось гарне, так і погане. Але всім диктаторським режимам буде непереливки – це вже факт,

– підкреслив Олег Лісний.

Він додав, що китайський, іранський та російський кейси варто розглядати не як окремі, а як цілісні. Якщо, наприклад, Трамп почне з Китаю, або Ірану, то це напряму відобразиться на нашій війні. Адже без участі Пекіна, бойові дії вже давно б закінчилися.

Так само можна сказати про Іран. Якби країна не передавала Росії "Шахеди", то ситуація виглядала б зовсім по-іншому. Тому зараз Україні важливо втримати стрій, тому що на нас тиснутимуть в сенсі перемовин і союзники, і вороги.

У Трампа є багато мінусів, але є плюси. Він цінує, коли людина чи країна не здається, а бореться. Це можна "продавати" йому, як емоційну складову, можна знайти економічні важелі. До всього треба підходити прагматично й розуміти, що без нас ніхто державу не захистить,

– підсумував політолог.