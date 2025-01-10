"Шанси на перемогу України зростуть": проти якої країни Трампу вигідно посилювати тиск

Обраний президент США Дональд Трамп розуміє, що з Росією потрібно говорити з позиції сили й лише в такому випадку сідати за стіл переговорів. Тому він посилюватиме санкції проти країни-агресорки.

Важливо також тиснути на її ключового союзника – Китай. Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький сказав 24 Каналу, що сама Москва не зможе протистояти Києву та його партнерам, тому шанси на перемогу України зростуть.

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Як Трамп може вплинути на спроможність Росії воювати

Городницький вважає, що Трамп посилюватиме тиск на Росію, адже інших варіантів просто немає. Він розуміє, що сідати за стіл переговорів із Путіним потрібно з конкретними рішеннями. Якісь ефемерні загрози про збільшення НАТО вже не спрацюють.

Якщо диктатору запропонують варіанти, від яких йому буде боляче, він почне йти назустріч. Путін розуміє лише силу, і Трамп це усвідомлює. На нього потрібно натиснути з усіх сторін: знищити економічно та зруйнувати його політичний і військовий впливи по всьому світу. Мовиться про Судан, Малі, ЦАР та інші країни Африки.

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Основний чинник зараз несе Китай, тому що Росія максимально оптимізує всі свої фінанси на війну. Пекін дуже сильно допомагає Москві, і навіть якщо не буде фінансів, відбуватиметься постачання снарядів, патронів й всього іншого озброєння. При цьому ж, що цікаво, країна-агресорка примудряється позичати кошти в Єгипту та Індії.

Треба максимально обмежувати співпрацю Китаю і Росії. Якщо Трамп реально максимально натисне на Китай, шанси на перемогу України зростуть. Сама Росія не зможе протистояти такій кількості підтримки України, яка навіть є зараз,

– пояснив Андрій Городницький.

Так, допомога недостатня, але якщо вона зберігатиметься на такому ж рівні, Росія все одно буде змушена відступати. Вона не зможе тягатися з такою кількістю країн, які допомагають Україні.

Водночас видання The Financial Times пише, що Трамп скасовуватиме укази Джо Байдена, частина з яких пов'язана з санкціями проти Росії. Такі дані мають європейські чиновники.