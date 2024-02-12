Союзники по НАТО сумніваються, що Трамп виконає свою обіцянку у разі перемоги на виборах і виведе США з Альянсу. Колишній радник американця вважає, що вони помиляються, коли не сприймають слова експрезидента всерйоз.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання вивести США із Альянсу. Про це політик розмірковував ще під час своєї першої каденції, але його тоді відмовляли.

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Загроза реальна

У разі переобрання Трампа новим очільником США загроза того, що він таки втілить свій намір, залишається великою. Так вважає колишній радник з нацбезпеки США в адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон.

Він наголосив, що наразі багато хто з опонентів і прихильників Трампа не сприймають серйозно його погроз про вихід з Альянсу. Це неправильно, запевняє Болтон.

Коли він каже, що хоче виходу США з НАТО – думаю, це дуже реальна погроза, і вона мала б надзвичайно погані наслідки для США. І не лише у Північноатлантичному регіоні, а набагато ширше,

– наголосив посадовець.

: У грудні обидві палати американського парламенту ухвалили закон , який забороняє президенту США самовільно оголошувати про вихід країни з Альянсу без схвалення Сенату чи Акту Конгресу. Закон ще має підписати Байден.

Водночас чимало членів НАТО сумніваються, що Трамп у разі перемоги обов'язково виведе країну з НАТО. Макрон, до прикладу, гадає, що американця можна буде переконати. Генсек Альянсу Столтенберг висловив впевненість, що США будь-що залишаться вірними НАТО. Крім того, він пригадав, що критика Трампа спрямована не на сам Альянс, а на окремі країни, які не виконали обіцянку 2014 року витрачати 2 відсотка свого ВВП на оборону до 2024.

Трамп закликав Росію "напасти" на членів НАТО

11 лютого Дональд Трамп видав скандальну заяву. Він заявив, що заохочував би Росію атакувати союзників із НАТО, які не дотримуються своїх фінансових зобов'язань. У такому разі США не виступили на їх захист.

У Білому домі та НАТО розкритикували висловлювання кандидата у президенти. Там заявили, що у такий спосіб він підриває нацбезпеку США. У ЄС зазначили, що такі необдумані заяви лише слугують інтересам Путіна.