Трамп відправляє Віткоффа і Кушнера до Москви та Києва: коли відбудуться зустрічі

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву та Київ. Основною метою візитів стануть переговори щодо припинення війни Росії проти України.

Про це повідомили офіційні особи США, пише Axios.

Що відомо про майбутні зустрічі?

Віткофф і Кушнер вирушать у поїздку вже у п'ятницю, 4 вересня. Наступного дня вони проведуть переговори з російським лідером у Москві.

Після цього, у неділю, 6 вересня, американські представники мають прибути до Києва, де зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Це буде перший візит Віткоффа та Кушнера до Києва від початку другого президентського терміну Дональда Трампа. Поїздка відбувається на тлі активізації дипломатичних зусиль Вашингтона щодо завершення війни. Приблизно 10 днів тому директор ЦРУ Джон Реткліфф також відвідував Москву, де зустрічався з керівниками російських розвідувальних і безпекових структур.

Реткліфф намагався з'ясувати, чи можуть представники російської розвідки переконати Путіна перейти до дипломатичних кроків для припинення війни.

Віткофф і Кушнер у четвер, 3 вересня, зустрілися з Трампом у Білому домі. Сторони обговорили майбутню поїздку американських представників до Росії та України.

Водночас американські та українські чиновники заявили, що можливість візиту до Києва обговорювалася протягом кількох місяців. Останніми днями поїздку кілька разів переносили та переривали з різних причин, однак зрештою було вирішено провести її вже цими вихідними.

Наразі невідомо, яких саме домовленостей Вашингтон прагне досягти під час переговорів із Путіним та Зеленським.

Нагадаємо, президент України також повідомив про активну підготовку до нових зустрічей із представниками президента США. Українська сторона перебуває з американськими представниками на постійному зв’язку та вже має попередні дати переговорів.

Зеленський підкреслив, що Україна готова до змістовної роботи з американськими представниками на своїй території. Він також наголосив, що активна роль Сполучених Штатів залишається важливою для переговорного процесу.