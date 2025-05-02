Білий дім чекають відставки? Хто вже впав у немилість Трампа

Коротко розповім про важливі зміни в уряді США.

Чому Волц потрапив у немилість Трампа

1 травня несподівано для багатьох стало відомо про відставку Майка Волца, який очолював раду з нацбезпеки США. Натомість Дональд Трамп номінував його на вакантне місце посла США в ООН. Про це заявив Остап Яриш, інформує 24 Канал.

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Перехід від радника з нацбезпеки до посла США в ООН – це суттєве пониження у посаді. Воно означає відлучення від найближчого кола радників президента, які напряму впливають на безпекову і зовнішню політику Америки.

Трамп і Волц офіційно не пояснили причини змін. Американські медіа пов'язують це з інцидентом, коли Волц випадково додав журналіста The Atlantic до Signal-чату про удари по Ємену. Це розлютило Трампа, але президент начебто не хотів звільняти Волца одразу – щоб не здавалося, ніби він піддався під тиск медіа і демократів.

Водночас, за даними Politico, Волц потрапив у немилість ще до цієї історії – нібито через те, що в Білому домі були незадоволені через його самовпевненість і надто "директорську" поведінку. Зокрема, це не подобалось керівниці апарату президента Сьюзі Вайлз. На додачу, на відставці Волца наполягала MAGA-активістка Лора Лумер, яка має прямий доступ до президента. Одним з її ключових аргументів була буцімто недостатня лояльність Волца до Трампа.

Що далі?

Тимчасово обов'язки радника з нацбезпеки виконуватиме Марко Рубіо. При цьому він і далі буде очолювати Державний департамент.

Це справді незвична практика у США, але не унікальна: з 1973 по 1975 ці обидві посади поєднував Генрі Кіссінджер.

Тим часом в адміністрації тривають пошуки нового постійного радника з нацбезпеки. В медіа циркулюють дуже різні імена: від Кіта Келлога до Річарда Ґренелла і Стіва Віткоффа. Хоча сам Віткофф уже начебто сказав, що не зацікавлений у новій ролі.

Про потенційні зміни в адміністрації Трампа у Вашингтоні говорили останні кілька тижнів. Багато хто передбачав, що першим піде міністр оборони Піт Геґсет – на тлі шквалу критики щодо його управління Пентагоном. Наразі він залишається на своїй посаді. Втім, не здивуюсь, якщо далі побачимо більше відставок – як це було за першої адміністрації Трампа.