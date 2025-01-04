Два нарциси, – журналіст Evening Standart спрогнозував дії Трампа та Путіна у 2025 році

Після 20 січня Дональд Трамп офіційно стане новим президентом США. Діалог з Путіним у тому чи іншому форматі для нього є неминучим, однак колишні приязні стосунки лідерів можуть змінитись.

Це, зокрема, пов'язано з тим, що Путін в очах Трампа став слабшим. Однак обидва лідери намагатимуться переграти одне одного. Детальніше про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів журналіст Evening Standart Роберт Фокс.

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Як можуть змінитись стосунки Трампа та Путіна

Владімір Путін у 2024 році пережив низку серйозних невдач. Зокрема, це втрата військових баз у Сирії, де Росія не змогла допомогти втримати режим Башара Асада. Ці та інші фактори можуть певним чином вплинути на майбутні стосунки Путіна з Дональдом Трампом.

Гадаю, це буде дуже складно, тому що Трамп завжди, принаймні у минулому, бачив Путіна як, я б сказав, споріднену душу. Я чув від однієї людини, який бачив їх разом, що це два нарциси, які вважають себе великими лідерами. Найцікавіше у Трампі та Путіні те, що кожен з них думає, що він розумніший за іншого. Тож це справді буде складна ситуація,

– зазначив Роберт Фокс.

Дональд Трамп – це людина-лідер, який керується принципом вигоди. Власне на це навіть вказує книга, яку він видав у співавторстві з журналістом Тоні Шварцом – "Мистецтво угоди".

"З огляду на це ви повинні розуміти, що Трамп не любить довгих перемовин. Він не любить великих воєн та тривалості. І в нього є дві складні проблеми, яких він спробує позбутися: України та вимоги, які дедалі зростають, з боку Нетаньягу – теж дуже складного союзника", – зауважив журналіст.

Довідка. Беньямін Нетаньягу – прем’єр-міністр Ізраїлю.

Варто також зазначити, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог вже заявив, що швидкої угоди щодо припинення війни в Україні не буде, тому що Путін залишається при владі, і він не хоче завершувати усе найближчим часом.

На думку Фокса, це означатиме певне переосмислення з боку Трампа та його команди, та все ж з високою ймовірністю Трамп покладе більшу відповідальність на європейців, зокрема британців, які зараз виглядають "дуже слабкими".