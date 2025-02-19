Війну почав Путін, а рейтинг Зеленського – понад 50%, – політики у США критикують заяви Трампа

Американські політики розкритикували заяви президента США Дональда Трампа про війну в Україні. Зокрема, лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер прокоментував твердження про те, що українці нібито самі розпочали війну.

Він назвав такі звинувачення на адресу України "огидними". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що кажуть політики в США про заяви Трампа

Шумер заявив, що огидно бачити, як американський президент відвертається "від одного з друзів і відкрито стає на бік такого головоріза, як Путін".

Водночас колишній віцепрезидент Трампа Майк Пенс на своїй сторінці у соцмережі Х звернувся до американського лідера зі словами про те, що не Україна почала цю війну. Він додав, що саме Росія поклала початок "неспровокованому та жорстокому вторгненню, забравши сотні тисяч життів". А також зауважив, що шлях до миру має будуватися на правді.

Тоді як конгресмен від республіканців Майк Лоулер написав, що Владімір Путін є підлим диктатором і точно не американським другом чи союзником. Він також виступив проти виборів під час війни, бо вважає, що Кремль може втрутитися і призначити маріонеткового президента.

Про заяви Трампа висловився і сенатор демократів Адам Шифф.

З часів Чехословаччини жодна демократична держава не була так зраджена західною державою,

– написав Шифф на своїй сторінці в соцмережі Х.

А також додав, що умиротворення російського диктатора Путіна, якого намагається досягнути Трамп, залишиться в пам'яті.

Окрім цього, член Палати представників Конгресу й однопартієць Трампа Дон Бейкон заявив, що цю війну почав Путін, а рейтинг Зеленського становить понад 50%. Він додав, що російський диктатор вбивав своїх опонентів та скоїв низку воєнних злочинів.

Він також зазначив, що Україна хоче бути частиною Заходу, в той час, як Путін буквально ненавидить його.