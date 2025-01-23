Скорочення ядерних запасів і плани на зустріч з Путіним: головне з виступу Трампа у Давосі

Президент США Дональд Трамп 23 січня виступив на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі. Американський лідер долучився до форуму онлайн та зробив низку заяв, зокрема й про війну в Україні.

Про що говорив Трамп, головні заяви президента США – передає 24 Канал.

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Про економіку та інвестиції в США

Трамп почав свій виступ із заяв, які перегукувалися з його промовою під час інавгурації 20 січня. Так, президент США вкотре наголосив, що у Штатах починається "золота ера".

Частину виступу на форумі Трамп присвятив критиці Байдена. Новий президент критикував попередника за високий рівень інфляції, загострення ситуації з мігрантами, зростання рівня злочинності тощо. Водночас Трамп заявив, що вже працює над "розв'язанням проблем, які залишила попередня адміністрація".

Зокрема, президент США повідомив, що після його перемоги економіка країни зросла на 120 мільярдів доларів. За словами Трампа, економіка США знову "стала привабливою для інвестицій". Він також закликав бізнесменів інвестувати у США, а натомість – вони отримають найнижчі податки, ніж будь-де у світі.

Oracle, SoftBank і OpenAI оголосили про вкладення на 500 мільярдів доларів в інфраструктуру штучного інтелекту. Інші компанії теж оголосили інвестиції на мільярди доларів. Усе це принесе трильйони доларів Америці,

– повідомив Трамп.

Президент США зауважив, що Саудівська Аравія готова інвестувати 600 мільярдів доларів. Однак Трамп планує заокруглити цю суму до 1 трильйона доларів.

Разом з тим, Трамп закликав світових лідерів знизити процентні ставки.

"Навіть Китай, з яким ми в складних відносинах, розуміє, що Америка знову відкрита для бізнесу, і яке майбутнє на нас чекає завдяки американському лідерству", – додав він.

Крім того, Трамп відзвітував про підписані укази. Вкотре президент США наголосив, що відтепер у країні буде існувати лише два гендери – жіночий та чоловічий.

Трамп звернувся до НАТО

Президент США закликав країни НАТО збільшити оборонні видатки.

Мені хотілося б попросити країни НАТО збільшити оборонні витрати до 5%. Раніше ця планка становила 2%. І багато країн не платили навіть цього,

– наголосив Трамп.

За його словами, раніше США покривали різницю в оборонних витратах. Трамп вважає, що це було несправедливим.

Про війну в Україні та зустріч з Путіним

Трамп наголосив, що зупинить війну в Україні. За його словами, адміністрація вже працює у цьому напрямку.

Ми працюватимемо над тим, щоб домогтися мирної угоди між Росією та Україною. Тисячі загинули під час цієї воєнної кампанії. Мільйони українців і мільйони росіян страждають. Ніхто нічого подібного не бачив із часів Другої світової війни,

– повідомив Трамп.

Крім того, Трамп додав, що планує найближчим часом зустрітися з Путіним. Водночас він не розкрив деталі, коли саме це може відбутися.

Президент США наголосив, що "бачив фото того, що відбувається".

"Я бачив фото того, що відбувається. Це справжня кривава бійня. Я не кажу навіть про економічні втрати, втрату природних ресурсів. Я кажу про втрачені людські життя. Міста руйнуються, одна будівля за іншою. Ми маємо просто зупинити цей жах", – наголосив Трамп.

Говорячи про терміни досягнення миру між Україною та Росією, президент США наголосив, що це залежить від Кремля.

"Це питання до Росії, бо Україна готова. До речі, ця війна ніколи б не почалась, якби я залишався президентом. При мені про цю війну не було й мови. Я знав, що Путін ніколи б не почав цієї війни під час моєї каденції. А коли я пішов, почалися страшні речі", – додав він.

Крім того, Трамп припускає, що Китай може допомогти зупинити війну в Україні. Президент США висловив сподівання, що зможе об'єднати зусилля з Сі Цзіньпіном, щоб покласти край війні.

Трамп розповів про складні відносини з ЄС

Трамп вважає, що ЄС "дуже несправедливо ставиться" до США. Зокрема, він поскаржився на високі податки, мита і те, що європейські країни не приймають американські товари й продукти, хоча свої продають в Америку.

Вони наклали тарифи на деякі речі, які ускладнюють наш експорт до Європи. У нас торговий дисбаланс на сотні мільярдів доларів, усі цим незадоволені. Мої друзі в ЄС хочуть конкурувати, але конкурувати в таких умовах неможливо,

– наголосив Трамп.

Він також нагадав про судові процеси, які відбувалися в ЄС проти американських компаній. Мовиться про суди з компаніями Apple та Google.

Разом з тим, Трамп пообіцяв гарантувати постачання скрапленого природного газу, якщо європейські та американські компанії домовляться про угоду.

Про скорочення ядерних арсеналів

Крім іншого, Трамп заявив, що за час свого президентства хоче скоротити ядерні арсенали США, Китаю та Росії. Він наголосив, що стратегічні ядерні сили Китаю нині менш масштабні, ніж у США, але Трамп вважає, що у Пекіні намагатимуться це виправити.

І мені б хотілося, щоб Путін теж почав скорочувати свої стратегічні ядерні сили. Ми повинні задуматися над тим, як провести таку денуклеаризацію. Ми з Путіним до цього прагнули, у нас була хороша розмова з Китаєм, ми могли б їх залучити. Це була б прекрасна ініціатива для всієї планети,

– наголосив Трамп.