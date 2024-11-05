Трамп заявив, що першим визнає поразку, "якщо це будуть чесні вибори"

У своїй нещодавній заяві кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп висловив готовність визнати свою поразку після голосування у вівторок за умови, що вибори будуть проведені чесно.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP. При цьому він не уточнив, що мав на увазі кажучи "якщо це будуть чесні вибори".

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Якщо я програю вибори, якщо це будуть чесні вибори, я буду першим, хто визнає це... Поки що я вважаю, що вони будуть чесними,

– зазначив Трамп після голосування у Флориді.

Також Трамп повторив свою попередню критику електронних машин для голосування, припустивши, що вони менш безпечні, ніж паперові бюлетені, і затримують оголошення результатів.

"Вони витрачають гроші на машини. Якби вони використовували паперові бюлетені, посвідчення виборця, документи, які підтверджують громадянство та одноденне голосування, все це закінчилося б до 10-ї години вечора. Це божевілля", – обурився Трамп.

Прихильники Трампа не вчинятимуть насильства

Відповідаючи на запитання про побоювання щодо заворушень після виборів і про те, чи буде він закликати своїх прихильників уникати насильства, він зуважив, що на це не буде потреби.

"Я не повинен їм цього говорити, насильства не буде. Мої прихильники не жорстокі люди", – сказав Трамп.

Зауважте. За даними опитування, більшість американців не виключають імовірність спалахів протестів і насильства, пов'язаних з виборами. Понад 20 штатів будуть готові направити Нацгвардію до Вашингтона, якщо там будуть заворушення після президентських виборів.