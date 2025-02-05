Усе те саме було за першої каденції: чим можуть завершитись торгові війни Трампа

Президент США Трамп запровадив мита на імпорт для Мексики і Канади (25%), а також Китаю (10%). Згодом рішення щодо Канади було призупинено на 30 днів. Американський лідер нині розглядає можливість ввести мито у розмірі 10% і на товари з ЄС.

Надзвичайний і повноважний посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий в етері 24 Каналу наголосив, що такі дії Трампа не є несподіванкою, адже про це він не раз озвучував під час своєї передвиборчої кампанії.

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Повторення ситуації 2017 року

Аналогічна ситуація була під час першої каденції Дональда Трампа. Чалий нагадав про події того періоду, зазначивши, що між країнами тривали суперечки.

"Я все це бачив, коли був у Вашингтоні. 2017 рік – це дежавю. Усе те саме було за першої каденції, були введені тарифи для Мексики. Спочатку піднялись ціни в магазинах на мексиканські товари, потім почалися виступи мексиканських робітників у Вашингтоні, згодом в Конгресі порушили це питання, почалися запити щодо підвищення зарплати", – розповів Чалий.

Як наслідок через 1,5 місяця ціни повернулись до попереднього рівня й була підписана нова угода з Мексикою і Канадою. З Європою була аналогічна ситуація. Однак з того часу вона започаткувала виробництво в країнах американського контингенту, зокрема у Мексиці. Ринок, як зауважив Чалий, сьогодні міцно сплетений.

Чого очікувати від дій Трампа?

Експосол зауважив, що протягом всієї передвиборчої кампанії Трамп та його команда говорили, що США є донором і що з Мексикою, Канадою, Європою, Китаєм має від'ємне сальдо торгівельного балансу.

"А це "мінус" свої робочі місця, але США багато в чому і вигравали, а споживачі США ще більше. Конкурентні товари, які надходили, збільшували якість продукції в США, таким чином на американський ринок (в Каліфорнії) навіть виводили українське вино. Там величезні ринки", – розповів Чалий.

Експосол зауважив, що підстави таких рішень з боку Трампа, які можна пояснити американському виборцю, сьогодні є. Він нагадав, що у 2017 році після аналогічних дій Трампа в США з'явилися американські товари у тих секторах, де їх взагалі у свій час не стало. Адже розподіл ринку був такий, що все було китайське.

Якщо американці хочуть, аби в них була у 2 рази дорожча їхня вітчизняна продукція, то вони вже це бачили. Я думаю, що через дискурси ситуація владнається, у Світовій організації торгівлі також почнуть про це говорити,

– спрогнозував Чалий.

З деякими країнами, як припустив експосол, американський лідер може піти далі, але навряд чи це буде з Європою, тому що тоді проявляться зворотні тенденції, які будуть не на користь США.