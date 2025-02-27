Трамп заявив, що Євросоюз був створений "для того, щоб грабувати США"

Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 25% мита на товари з Європейського Союзу. За його словами, об’єднання 27 країн створене, щоб "грабувати" Сполучені Штати.

Під час засідання уряду 26 лютого Трамп анонсував, що найближчим часом будуть оголошені конкретні деталі нового тарифного плану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Які мита готує Трамп

Незабаром США розкриють деталі нового тарифного плану щодо ЄС.

Ми ухвалили рішення, і оголосимо його дуже скоро. Це буде 25%,

– заявив президент США.

Хоча він не уточнив, які саме товари потраплять під нові обмеження, у своїй промові згадав автомобільну галузь.

"Це буде стосуватися автомобілів і всього іншого", - зазначив Трамп.

Європейський Союз є одним із трьох найбільших торговельних партнерів США, поряд із Китаєм.

Окрім ЄС, Трамп також анонсував 25% мита на товари з Канади та Мексики – двох ключових партнерів США. Він зазначив, що відповідне рішення набуде чинності вже наступного тижня.

Раніше Трамп неодноразово погрожував запровадженням мит проти цих країн, проте їх введення постійно відкладалося.