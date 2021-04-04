Бойкотуйте бейсбол і Coca-Cola, – Трамп звернувся до американців

Дональд Трамп закликав американців бойкотувати компанії, які виступили проти нового виборчого закону у штаті Джорджія. Зокрема, це стосується Coca-Cola, Delta Airlines та Головної ліги бейсболу.

Трамп просить жителів США відреагувати на позицію певних американських компаній.

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Чому Трамп закликав бойкотувати відомі компанії

Бойкотуйте MLB (Головну лігу бейсболу – Major League Baseball – 24 канал), Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS і Merck,

– заявив Трамп.

Він попросив американців не купувати товарів та послуг цих компаній, поки вони не змінять свою думку.

Ці великі компанії публічно виступили з осудом змін у виборчому законодавстві штату Джорджії, які посилюють вимоги щодо реєстрації виборців.

Серед нових правил зазначено вимогу пред'являти документ із фотографією, яка засвідчує особу. Крім того, вводять обмеження на заочне голосування.