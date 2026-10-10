"Час обрати нового президента": Трамп зробив заяву щодо України та Зеленського
Трамп заявив про необхідність зміни керівництва в Україні. На його думку, для країни настав час обрати нового президента.
Про це Трамп заявив 10 жовтня журналістам.
Що сказав Трамп
Трамп запропонував Україні замінити Зеленського на лідера, здатного укласти угоду з Росією.
Я думаю Україна має обрати нового лідера, який може укласти угоду. З якоїсь причини, Зеленський ніколи не укладає угод,
– заявив Трамп.
Він також додав, що не було жодних підстав для початку війни між Україною та Росією – вона почалася через "некомпетентність".
Його заклик змінити керівництво в Києві пролунав на тлі суперечок щодо ударів по українських нафтопереробних заводах і його домовленості з Путіним стосовно дизельного пального.
На думку американського президента, президент Зеленський "міг би завершити цю війну вже багато разів", але "він сам цього не хоче".
Трамп також звинуватив Зеленського у бажанні ударами по російських НПЗ створити проблеми для всього світу, зокрема для американських фермерів.