"Час обрати нового президента": Трамп зробив заяву щодо України та Зеленського

Трамп заявив про необхідність зміни керівництва в Україні. На його думку, для країни настав час обрати нового президента.

Про це Трамп заявив 10 жовтня журналістам.

Що сказав Трамп

Трамп запропонував Україні замінити Зеленського на лідера, здатного укласти угоду з Росією.

Я думаю Україна має обрати нового лідера, який може укласти угоду. З якоїсь причини, Зеленський ніколи не укладає угод,

– заявив Трамп.

Він також додав, що не було жодних підстав для початку війни між Україною та Росією – вона почалася через "некомпетентність".

Його заклик змінити керівництво в Києві пролунав на тлі суперечок щодо ударів по українських нафтопереробних заводах і його домовленості з Путіним стосовно дизельного пального.

На думку американського президента, президент Зеленський "міг би завершити цю війну вже багато разів", але "він сам цього не хоче".

Трамп також звинуватив Зеленського у бажанні ударами по російських НПЗ створити проблеми для всього світу, зокрема для американських фермерів.