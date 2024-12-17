Трамп переміг у Колегії виборників: коли його оголосять президентом

У вівторок, 17 грудня, Дональд Трамп отримав 40 голосів від виборників Техасу. Це означає, що він офіційно закріпив перемогу в Колегії виборників.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на CNN. У січні до України приїде Кіт Келлог – спецпредставник Трампа по Україні. До Москви він поки не збирається.

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Що означає перемога Трампа у Колегії виборників

Колегія завершила своє голосування рішенням виборників Техасу. У цьому штаті виборники зібралися 17 грудня та віддали свої голоси Трампу. Республіканець здобув там 40 голосів.

Це офіційно закріпило його перемогу, оскільки тепер Трамп має достатню кількість голосів виборників, щоб офіційно стати президентом.

На виборах 5 листопада Трамп отримав 312 голосів. Щоб його обрали лідером держави, кандидат у президенти має здобути 270 із 538 голосів вибірників.

Наразі кожен виборник проголосував за кандидата, якого він був обраний представляти. Далі голоси кожного штату будуть надіслані до Конгресу. Законодавці зберуться на спільне засідання 6 січня, щоб формально підрахувати голоси виборців і офіційно оголосити Трампа і сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса наступними президентом і віцепрезидентом,

– пояснили в CNN.

20 січня 2025 року Трамп і Венс вступлять на посаду. Володимир Зеленський сподівається на тісніші контакти з Трампом після інавгурації.