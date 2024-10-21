У Кремлі відреагували на розповідь Трампа про погрози Путіну вдарити по Москві

Дональд Трамп заявив журналістам, що погрожував Путіну сильно вдарити по Москві, якщо той нападе на Україну. У Кремлі прокоментували ці висловлення кандидата у президенти США.

Коментар по ситуації на прохання ЗМІ дав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Про це повідомляє російська служба ВВС News.

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Як відреагували на розповідь Трампа у Москві

У Кремлі закликали слідувати "інформаційній гігієні" щодо публікування того, що було у розмовах на вищому рівні. На фоні виборів, каже Пєсков, звучать багато "емоційних заяв".

Звичайно, зараз звучить дуже багато гарячих і емоційних заяв у Сполучених Штатах у рамках виборчої кампанії,

– каже він.

У понеділок, 21 жовтня російські ЗМІ різко підхопили слова Дональда Трампа, які він виголосив у діалозі з журналістами ще 18 жовтня. Трамп спілкувався з журналістами Wall Street Journal та сказав, що він, мовляв, погрожував Путіну завдати удару по Москві, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Я сказав Путіну: "Володимире, у нас чудові стосунки". Я чудово з ним ладив, у нього інший характер, я вам скажу, дуже відрізняється від інших, я його дуже добре знав. Я сказав: "Володимире, якщо ви підете на Україну, я вдарю так сильно, що ви навіть не повірите". Я завдам удару прямо в центр чортової Москви. Я сказав: "Ми друзі, я не хочу цього робити, але я не маю вибору". Він відповів: "Ні за що",

– цитує відповідь Трампа видання.