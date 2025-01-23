Ми досягнемо домовленості щодо припинення вогню між Росією та Україною, – Трамп

Дональд Трамп сказав, що досягне домовленостей щодо завершення війни Росії проти України. Американський очільник зазначив, що його команда вже працює над цим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

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Що сказав Трамп про роботу над закінченням війни в Україні

Дональд Трамп зазначив, що його команда працює над тим, щоб домогтися припинення вогню в Україні, тому що "мільйони солдатів зараз помирають".

Ми не бачили нічого подібного після Другої світової війни. Вони усівають своїми трупами рівнини України. Є мільйони росіян та мільйони українців, які помирають, і їм це не подобається. Це найбільша війна від часів Другої світової війни. Вони хочуть, щоб це припинилося,

– сказав президент США.

Трамп також висловив сподівання, що рішення щодо закінчення війни в Україні скоро буде знайдено.

Окрім того, глава Білого дому анонсував, що збирається просити Саудівську Аравію та Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) – "знизити ціни на нафту".

"Я здивований, чому вони цього не зробили ще до виборів. Якби ціна знизилась, то війна Росії проти України швидко б закінчилась. Поки ціни будуть високими, війна буде продовжуватись", – заявив Трамп.

За словами американського президента, ціна на нафту мала бути знижена "вже давно". Також Трамп поклав на Саудівську Аравію та ОПЕК часткову відповідальність "певною мірою за те, що відбувається в Україні", де "гинуть мільйони людей".

До слова, Дональд Трамп також допустив посилення санкцій проти Росії. Це станеться за умови, якщо Путін не погодиться на переговори щодо війни в Україні.