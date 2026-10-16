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24 Канал Новини світу "Я розуміюся на хорошій землі": Трамп вкотре заявив, що Крим оточений океаном з чотирьох боків
16 жовтня, 12:33
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"Я розуміюся на хорошій землі": Трамп вкотре заявив, що Крим оточений океаном з чотирьох боків

Софія Рожик

Президент США Дональд Трамп заявив, що Крим омивається океаном із чотирьох боків. Це вже не перша його така заява.

Така теза прозвучала в його інтерв'ю для Newsmax 15 жовтня.

Що сказав Трамп про Крим

Трамп зазначив, що "Крим – це, безумовно, найцінніша частина України". 

З чотирьох боків океан. Саме так. Найкрасивіший шматок землі. Я забудовник. Я знаю... я точно розуміюся на хорошій землі, 
– сказав він.

Це вже щонайменше втретє, коли американський президент повторює цю географічну помилку. Раніше він робив подібні заяви у серпні та грудні 2025 року.

До слова, у цьому інтерв'ю Трамп активно обговорював Україну, війну та президента Зеленського. 

Він закликав провести вибори в Україні, назвав удари по НПЗ Росії "ганьбою" і помилково твердив, що це впливає на ціни на пальне у світі. Також американський лідер зазначив, що Росія може втратити мільйон чоловіків, але вона має багато інших мільйонів, а от Україна – ні.

 


 

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