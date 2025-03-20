Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія є «дуже цінною землею», з якою США «повинні мати справу».

В інтерв'ю американському виданню Breitbart News він наголосив, що хоча економічна відкритість США з Росією не є метою або мотивом, щоб розділити Росію з Китаєм, це може бути наслідком цих дій.

«Це може бути наслідком, але я думаю, що це добре. Ми повинні мати справу з Росією. Вони мають найбільший шматок землі, більший за Китай», — заявив він.

Також Трамп пояснив свої слова тим, що у Росії «11 часових поясів».

Трамп нагадав про те, що США укладають угоду з Україною щодо рідкоземельних копалин, а потім, за його словами, «принаймні можемо сказати, що ми отримали наші гроші назад і можемо щось зробити».