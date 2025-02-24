Трамп заявив, що війна в Україні може закінчитися протягом найближчих тижнів

Президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що вже незабаром війна Росії проти України може закінчитися.

Питання можуть розв'язати вже впродовж кількох тижнів, повідомив американський лідер у понеділок, 24 лютого, журналістам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Amaravati Today.

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Трамп анонсував закінчення війни

Президент США наголосив, що війна в Україні може закінчитися дуже скоро, якщо ухвалювати "розумні" рішення.

Я думаю, ми можемо покінчити з цим впродовж кількох тижнів, якщо будемо розумними. Якщо ми не розумні, це триватиме, і це може перерости у третю світову війну – а ми цього не хочемо,

– заявив він.

Водночас Дональд не відповів прямо на запитання про те, чи поверне Україна під свій контроль усі окуповані Росією території. Натомість американський лідер допустив "часткове" повернення Україною "своєї землі".

За його словами, якщо війну не припинити, то втрати "молодих, вродливих людей", які не повинні помирати, продовжаться. Він також застеріг, що війна в Україні може перерости у Третю світову війну, а "ми цього не хочемо".

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп зробив заяву щодо того, чи зможе Україна повернути свої території. За його словами, не варто розраховувати на кордони 2014 року. Але він припускав, що вдасться повернути контроль над частиною нині окупованої території.