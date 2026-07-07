Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Зеленський і Путін хочуть укласти угоду: Трамп заявив про можливе зрушення
7 липня, 16:29
1
Оновлено - 16:37, 7 липня

Зеленський і Путін хочуть укласти угоду: Трамп заявив про можливе зрушення

Анастасія Колеснікова

Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні. Президент США продовжує вірити, що Володимир Путін хоче миру.

Напередодні Дональд Трамп провів тривалу розмову з російським диктатором, а одразу після цього поспілкувався із українським лідером. Про це президент США сказав під час пресконференції на саміті в Анкарі.

Дивіться також З одного боку стратегічні удари, з іншого – терор: чому Трамп змінив думку про війну в Україні 

Що думає Трамп про завершення війни?

Трамп зробив висновок з обох розмов. На його думку, і Путін, і Зеленський прагнуть домовитися про закінчення війни.

Я думаю, вони обидва (Путін і Зеленський – 24 Канал) хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу, але, гадаю, щось із цього вийде,
 – сказав політик.

 

 

Пов'язані теми:

Саміт НАТО
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Мирні переговори
Новини України