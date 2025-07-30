Трамп зменшив свій дедлайн для Путіна з 50 днів до 10 днів. На це вплинули кілька факторів.

Міністр закордонних справ України (2007 – 2009), дипломат Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що залізти в голову Трампу та зрозуміти справжні причини такого рішення – неможливо.

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Що змусило Трампа зменшити дедлайни?

Огризко зазначив, що є кілька факторів, які впливають на поведінку Трампа. Зараз з'явилось багато конспірологічних теорій, мовляв, що ж це означає, коли це буде, що це буде тощо. Один із факторів лежить на поверхні. Це відбулось після того, як американці уклали угоду з британцями, Трамп дотиснув Стармера і той погодився на умови Трампа.

Найголовніше, що Трампу вдалось "додушити", якщо говорити недипломатично, Євросоюз. У Європі це назвали "сумним днем Євросоюзу". На це багато причин. Однак будь-яка угода вимагає, щоб бодай якось виграли обидві сторони, хоча Європа трохи програє економічно,

– зауважив міністр закордонних справ України (2007 – 2009).

Він продовжив, що "улюблениця" Соловйова, Захарової, Мєдвєдєва Урсула фон дер Ляєн попросила Трампа від імені Євросоюза зробити дещо, щоб Європа почувалась безпечніше. Якби Європа вперлася, то Трамп у будь-який момент міг би сказати, щоб Європа забувала про те, що США її будуть обороняти.

Що отримала Європа?

За словами дипломата, Росія наступає на Європу зі Сходу, вже пішли гібридні атаки на країни Балтії. Тож, Європі конче потрібна безпекова американська парасолька. Розмін був дуже простим – Європа погоджується з економічними вимогами США, але США обов'язково роблять ті речі, що допоможуть Європі у сфері безпеки.

"Це тиск на Росію та зброя для України. Трамп, подумавши та зваживши, що Путін його справді дурить, також йому треба зовнішньополітична перемога, тож Трамп вирішив дуже емоційно сказати, що я цим Путіним морочу собі голову, давайте його трошки повиховуємо", – наголосив Огризко.

Він додав, що тоді виникли 10 днів. Виглядає, що Трамп переходить чи перейшов межу. Грем, Рубіо говорять, що Трамп буде з Путіним щось робити. Тобто, щось може трапитись і це щось буде дуже неприємним для Росії.