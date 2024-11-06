Світ на порозі змін: які великі ризики та великі можливості несе Трамп

Дональд Трамп знову стане господарем Білого дому. Його політика точно матиме вплив на перебіг російсько-української війни. Чи буде цей вплив позитивним для нас?

Світ на порозі великих змін

Протягом місяців, що передували виборам президента США, мені безліч разів ставили питання: "Хто краще для нас: Трамп чи Камала?". Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Найбільш правильною здавалася наступна відповідь:

ймовірно, з Камалою Гарріс все буде приблизно так само, як до того з Джо Байденом. На керівних посадах залишаться ті самі люди. Нам допомагатимуть, але так само повільно і в недостатній кількості.

За Трампа все зміниться. На краще чи на гірше – поки невідомо. Але будуть зміни, і нам треба працювати, щоб вони були позитивними.

Таким чином, з перемогою Дональда Трампа ми опиняємося на порозі періоду змін. Попри шквал розпачу в популярних ЗМІ, є вагомі підстави сподіватися, що дії нової адміністрації будуть для нас сприятливими. Розберімося, чому це так.

Яким був попередній термін Трампа

Перший термін Трампа (2017 – 2021 роки) відрізнявся зразковою зовнішньополітичною стратегією. Згадаймо, як у середині 2010-х у різних куточках світу відбувалися теракти "Ісламської держави". За Трампа американські війська разом із союзниками ліквідували загрозу ІС. На початку 2020 року був ліквідований легендарний (і лиховісний) іранський генерал Касем Сулеймані. Декілька арабських держав підписали мирний договір з Ізраїлем (Авраамська угода). Був підписаний договір між Північною та Південною Кореями.

Нині Трамп обіцяє у перший день на посаді президента зробити дві речі: перекрити південний кордон і повернути дозволи на видобуток нафти, щоб знову зробити США її найбільшим світовим виробником. Це має обвалити ціну, що вже тривалий час тримається на вигідному росіянам рівні 70 – 80 доларів за барель.

Закінчити війну за 24 години

Ми багато разів чули заяви Трампа про те, що він зупинить російсько-українську війну за 24 години. Кілька разів він навіть казав, що зробить це ще до інавгурації, яка запланована на 20 січня 2025 року. Очевидно, це станеться не так швидко, але факт в тому, що новообраний президент бачить російсько-українську війну проблемою, яку потрібно розв'язати якнайшвидше.

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На початку пріоритетом нової адміністрації стане зупинка бойових дій, тобто заморожування лінії фронту на чинних позиціях. Звісно, не треба сподіватися, що Трамп одразу переконає Владіміра Путіна звільнити всі українські землі. Але варто пригадати його слова кількамісячної давнини: "Якщо Путін не послухається мене, я озброю Україну до такої міри, що він буде про це шкодувати".

Тобто пришвидшення темпів постачання зброї розглядається Трампом як спосіб стримування Москви. Не забуваймо, що саме за першого терміну Трампа було зняте ембарго Барака Обами на постачання Україні летальної зброї.

Надзвичайно важливим чинником є здобуття республіканцями більшості в обох палатах Конгресу. Повний однопартійний контроль забезпечить високу швидкість ухвалення рішень, зокрема щодо нових пакетів допомоги для України. У Сенаті та в Палаті представників збережеться широка двопартійна підтримка проукраїнських ініціатив.

Негативним фактором може стати оточення Трампа на чолі з його віцепрезидентом Джей Ді Венсом, Тулсі Габбард, Робертом Кеннеді та іншими. Венс відомий своїми заявами щодо недоцільності масштабного втручання США в російсько-українську війну. Своє бачення він виклав у статті для New York Times, де описав оптимальний, на його думку, сценарій: заморожування лінії фронту та початок переговорів.

Утім, варто зауважити, що Венс ніколи не казав про відверту здачу України в руки Москви.

Позитивом для Києва має бути активізація зовнішньої політики США на інших напрямках, зокрема:

Трамп має збільшити підтримку для Ізраїля, допомагаючи в боротьбі проти Ірану та його проксі;

проти Ірану відновиться жорсткий санкційний режим, що був послаблений у часи Байдена;

проти Китаю знову почнуться торгівельні війни. Імовірно, Трамп спробує активніше карати Пекін за стосунки з Москвою та Іраном;

під час першого терміну Трамп налагодив контакт з Кім Чен Ином і домовився про угоди між двома Кореями. Нова адміністрація не повинна залишити без уваги участь Північної Кореї у війні проти України.

За попередні чотири роки Вашингтон наробив багато помилок, які потрібно негайно виправляти. Сподіваємося, зразкова зовнішньополітична стратегія стане ознакою і другого терміну Трампа.

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Період великих можливостей

Хай там як, головною відмінністю адміністрації Трампа від попередників має стати рішучість у досягненні обраної стратегії, якою б вона не була. Байден, Блінкен та інші чинні посадовці завжди робили гучні заяви про підтримку України до самого кінця, забезпечення перемоги тощо. Але їхні дії суттєво відрізнялися від сказаного: зброя завжди надходила із багатомісячними затримками та в недостатній кількості.

США не забезпечили Україну всім потрібним тоді, коли ми могли розвинути успіх в другій половині 2022 року (Харківська операція та звільнення Херсону), або коли готувалися до наступу влітку 2023-го.

Нині головне завдання президента Володимира Зеленського – направити Трампову рішучість в потрібне нам річище. Презентований нами План перемоги має стати основним аргументом під час розмов Трампа з Москвою.

На зміну періоду млявості й нерішучості на Капітолійських пагорбах приходить час великих змін і великих можливостей. Можливостей, якими ми повинні правильно скористатися.