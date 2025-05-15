Чому Путін відмовився від червоної доріжки, яку постелив Трамп

В американців, а точніше у друзів Трампа, була думка, що треба поїхати в Стамбул просто, щоб дізнатися, чи налаштований Путін серйозно. І щоб далі діяти відповідно.

Трамп зробив для Путіна все

Що ж, Владімір Путін зробив їм послугу. Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

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Вони зможуть ще трошки зекономити для бюджету на квитках до не столиці Туреччини і порадувати Ілона Маска. В той момент, як Путін оприлюднив свій список перемовників, всі отримали свої відповіді.

Здавалося, Дональд Трамп зробив все для Путіна. Він знайшов його у багні, витяг, обтрусив і розстелив перед ним червону доріжку до повернення у велику гру. Здавалося, такий шанс випадає раз у житті. Треба хапати. Якщо, звісно, ти раціональний гравець.

Ще в кінці минулого року основне питання було: "Що в голові у Путіна". Тобто, що він зробить у такий момент. Що ж, відповідь ми отримали.

У російській імперській традиції це називається "запаморочення від успіхів". Виявилось, що у багні Путіну комфортно. Він може там ще посидіти. Йому виявилось мало.

Путін принизив своїх друзів

Фактично, він принизив Трампа Мединським. Та й не тільки Трампа, а й друзів з БРІКС. Ми не знаємо, що там собі думає Китай, але президент Бразилії після зустрічі в Пекіні з Сі Цзіньпіном вирішив повернутись додому через Москву, щоб вмовити Путіна поїхати в Стамбул. Тільки люди, які вірять у пласку Землю, можуть подумати, що Москва лежить по дорозі між Пекіном і Бразилією. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зробив гак і 4 години сидів в літаку, бо Путін зайнятий. Єдине, що мало б порадувати Трампа, – Мединським принизили не тільки його.

Що далі? В нормальній ситуації ми точно підійшли б до омріяного моменту, коли Трамп нарешті публічно визнає, що Путін – "ху*ло" і починає вводити санкції та писати злі пости. Ми б назвали цей момент "помилка резидента", коли Путін передавив і помилився. Тим більше ми вже бачили прояви роздратування Трампа у його постах, коли він зазіхав на святе, на особисту перемогу Путіна у Другій світовій.

Але це ж в нормальній ситуації. А у нас Трамп. Він має визнати не тільки помилку резидента, але й свою помилку. Свій "не виграш". Зробити те, що на фондовому ринку називають "зафіксувати збиток". Але ж Трамп не помиляється. Це всім відомо.

Так що це щось із розряду фантастики. Дива. Тим більше Путін знову сховав свій в'ялий "Орешник", і Трамп може за це вчепитися. І ми підемо по новому колу і навіть будемо говорити з цим мерзотним Мединським. Цікаво, правда, кого оберуть достойним цієї справи.

Чи є у нас вибір? Чи є інша розумна стратегія в України і Європи? Чи є приємний варіант? На жаль, після вибору американців іншої стратегії не лишилось.