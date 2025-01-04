Трамп і Путін зустрінуться в березні, – депутат Бундестагу

Опозиційний політик ХДС Родеріх Кізеветтер заявив, що німецький канцлер Олаф Шольц може зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним до виборів 23 лютого. Він також повідомив, що зустріч з російським диктатором запланував Дональд Трамп.

Депутат Бундестагу заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп та Путін зустрінуться в березні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Родеріха Кізеветтера.

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Що відомо про зустріч Трампа та Путіна

Кізеветтер зазначив, що наразі невідомо, чого очікувати від зустрічі Трампа та Путіна. Він додав, що не можна допустити, щоб Україна стала жертвою внаслідок мирної угоди.

Усі переговори та домовленості, які зараз ведуться в цій ситуації шкодять Україні та де-факто означають підкорення,

– каже депутат.

За його словами, наразі з'являється все більше ознак того, що Шольц також зустрінеться з російським диктатором Путіним. Для України це може означати, зокрема, призупинення дії Паризької хартії на 10 – 20 років.

Раніше депутат Бундестагу Міхаель Рот висловився про війну в Україні та назвав два можливих сценарії розвитку подій. Він також зазначив, що після перемоги Трампа на виборах однією з ключових тем стало припинення вогню між Росією та Україною. Проте, на його думку, наразі зарано про це говорити.