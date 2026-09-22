"Покладіть край війні": Трамп відповів на питання про своє послання Путіну

Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна негайно зупинити бойові дії в Україні. Про це американський політик заявив під час спілкування з журналістами, відповідаючи на запитання про своє повідомлення до Кремля.

Подробиці повідомляє Clash Report.

Що сказав Трамп до Путіна?

Президент США Дональд Трамп публічно озвучив свою позицію щодо подальших кроків Кремля.

За словами американського політика, припинення кровопролиття має стати головним кроком для врегулювання ситуації.

"Покладіть край війні", – саме так Трамп відповів на запитання журналістів про те, яке саме послання він має для очільника Кремля.

Президент США озвучив послання до Путіна: дивіться відео Clash Report

Зауважимо, що ці слова прозвучали на полях Генасамблеї ООН, яка проходить у Нью-Йорку. Саме там ввечері 22 вересня (за Києвом) відбудеться зустріч очільника Білого дому й президента України Володимира Зеленського.

За даними джерел, з американського боку на переговорах будуть також присутні спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер та держсекретар США Марко Рубіо. Останній, до слова, закликав Україну та Росію до енергетичного перемир'я. На його переконання, це "було б корисно".