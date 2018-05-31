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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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Трамп припустив, що йому знадобиться декілька зустрічей, щоб домовитися з лідером КНДР

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Трамп наголосив, що буде дуже щасливим мати гарні відносини з усім Корейським півостровом
Трамп наголосив, що буде дуже щасливим мати гарні відносини з усім Корейським півостровом / inforesist.org

Президент США Дональд Трамп заявив, що для досягнення мирної угоди з КНДР може знадобитися більше, ніж одна зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це глава Білого дому заявив в інтерв'ю Reuters.

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Я б, звісно, хотів, щоб ми все погодили протягом однієї зустрічі. Проте, зазвичай за одними переговорами все не вирішується,
– зазначив Дональд Трамп.

Водночас він висловив оптимістичне сподівання щодо кінцевого результату майбутньої зустрічі.

"Є дуже високі шанси, що цього не буде досягнуто після однієї зустрічі або двох чи трьох зустрічей. Але це станеться в певний момент", - зауважив президент США.

Окрім цього, Дональд Трамп висловив упевненість, що лідер КНДР також зацікавлений в мирній угоді.

"Я думаю, що і Кім Чен Ин хоче, щоб це сталося. І я буду дуже щасливий, коли настане момент, і ми зможемо скасувати санкції й мати дуже гарні відносини з усім Корейським півостровом", – підсумував лідер США.

Додамо, що наразі Білий дім продовжує підготовку до імовірної зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і очільником КНДР Кім Чен Ином.

Нагадаємо,  24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь і лідери обох країн.

Згодом, держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Сполучені Штати та Північна Корея не змогли координувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку Пхеньяна.

30 травня у Білому дому заявили, що США все ще сподіваються на те, що зустріч президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп КНДР Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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