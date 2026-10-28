Трамп розлютив навіть республіканців: Жирнов пояснив, що загрожує президенту перед виборами

Дональд Трамп продовжує виправдовувати Володимира Путіна, попри російські удари по Україні та повідомлення про співпрацю Москви з Іраном. Напередодні виборів до Конгресу США його політика викликає дедалі гострішу критику, зокрема серед республіканців, які раніше підтримували американського президента.

Колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов в ефірі 24 Каналу пояснив, чому нинішня поведінка Трампа може дорого обійтися його партії. Він розповів, які останні рішення Білого дому викликали обурення американських політиків і чому претензії почали висловлювати навіть давні прихильники президента.

Трамп виправдовує Путіна та Іран

Нові запитання до американського президента виникли через можливу допомогу Росії Ірану у війні на Близькому Сході. Зокрема, йшлося про повідомлення щодо передавання російських розвідувальних даних, які Тегеран міг використовувати для атак на американські військові об'єкти.

Жирнов звернув увагу на реакцію Білого дому на ці звинувачення. Замість того щоб вимагати пояснень від Кремля, Трамп продовжив применшувати масштаби співпраці Москви й Тегерана.

Його запитали: "Росія дає розвіддані, щоб іранці били ракетами та дронами по американських громадянах, по американських військових базах на Близькому Сході". А Трамп сказав: "Ні, Путін, на мою думку, дуже слабо співпрацює з Іраном",

– розповів Жирнов.

Ці слова пролунали в період активних дипломатичних контактів між російським та іранським керівництвом. Сергій Лавров перебував з офіційним візитом в Ірані, а Володимир Путін раніше проводив зустрічі з президентом країни Масудом Пезешкіаном.

За інформацією, наведеною Жирновим, на 27 жовтня також планувався новий візит іранського президента до Москви. Колишній співробітник КДБ вважає, що такі контакти суперечать спробам Трампа представити співпрацю Росії та Ірану як незначну.

Поблажливе ставлення американського президента до Кремля викликало ширшу політичну реакцію, ніж попередні суперечки навколо його заяв. Жирнов наголосив, що звинувачення на адресу Трампа тепер лунають не лише від політиків, які традиційно виступають проти нього.

Піднялася величезна хвиля критики Трампа. І раптом його почали критикувати відкрито, прямо. Це вже не я вам кажу, не Мусаєв і не генерал Омельченко. Про це говорять американські сенатори, політичні діячі Великої Британії,

– зазначив колишній співробітник КДБ.

Особливо болісною критика стала для Республіканської партії, якій необхідно зберегти підтримку виборців 3 листопада. На відміну від демократів, республіканці змушені пояснювати рішення власного президента, зокрема його поступки Москві та конфлікти з Україною.

Республіканці звинувачують Трампа

Невдоволення всередині партії, за оцінкою Жирнова, безпосередньо пов'язане з передвиборчою кампанією. Республіканці розраховували на політичні здобутки адміністрації, натомість дедалі частіше опиняються перед необхідністю відповідати за суперечливі заяви та дії Білого дому.

Черговим приводом для конфлікту стала історія із супутниковим зв'язком, від якого залежить робота українських безпілотників. У США виникли суперечки щодо відповідальності за можливі обмеження Starlink та військової системи Starshield.

Вони відкрито кажуть Трампу: "Ти нам повністю зірвав передвиборчу кампанію. Твоя любов до Путіна й ненависть до Зеленського породили величезну сварку. Але це вже не просто сварка, дійшло до відключення Starlink і Starshield",

– переказав Жирнов претензії республіканців.

Колишній співробітник КДБ припустив, що до рішень стосовно роботи супутникових систем могли бути причетні Дональд Трамп, Ілон Маск і керівник Пентагону Піт Гегсет. Водночас конкретного підтвердженого наказу про відключення він не навів, а свої висновки пояснював суперечливими заявами американської сторони.

За його оцінкою, обмеження зв'язку могли тривати приблизно три дні, однак технічні проблеми не зникли повністю. Жирнов стверджує, що американські посадовці та представники SpaceX перекладають відповідальність один на одного, хоча йдеться про систему, важливу для української оборони.

Скандал позначився й на ставленні до Трампа людей, які раніше активно захищали його від звинувачень у зв'язках із Росією. Жирнов згадав представників американського політичного середовища, які свого часу заперечували втручання Кремля у вибори або відкидали підозри щодо самого президента.

Люди, які були трампістами, які його підтримували, які казали: "Нічого не було, усе нормально, усе прекрасно", зараз говорять, що Трамп практично державний зрадник, який працює проти Сполучених Штатів в інтересах іноземної держави. Ось така ситуація склалася,

– наголосив Жирнов.

Одним із таких критиків, як стверджує колишній співробітник КДБ, став представник американського правоохоронного середовища, який раніше був пов'язаний із розслідуванням російського втручання у вибори 2016 року. Жирнов не назвав його точної посади, але звернув увагу на зміну позиції щодо можливого впливу Москви на американську політику.

Тим часом, за інформацією джерел Жирнова, українські військові продовжували стикатися з проблемами супутникового зв'язку на швидкостях понад 160 кілометрів на годину. Це ускладнює використання швидкісних дронів-перехоплювачів, тоді як питання відповідальності за можливі обмеження залишається відкритим.

Жирнов про Трампа і Путіна: дивіться відео