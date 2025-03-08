Трамп уже не може цього стримувати: Путін створить велику проблему для США

У адміністрації Дональда Трампа начебто хочуть перезавантажити відносини із Росією. Мовляв, президент США має ширшу стратегію щодо російсько-української війни, яка, ймовірно, не передбачає продовження ізоляції країни-агресорки.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, що у Сполучених Штатах Америки є певна "традиція", що кожен президент, який лише розпочинає виконання обов'язків, намагається перезавантажити стосунки з Росією. Однак з часом всі лідери США розуміють, що це "дорога в нікуди".

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Трамп знову припускається помилки

Олег Рибачук зауважив, що Дональд Трамп уже був на посаді президента США і мав би вже розуміти, що намагання домовитись із Росією не мають жодного сенсу.

У Трампа є ілюзія, що Владімір Путін, мовляв, порушував свої слова та пішов війною лише тому, що його обманювали та не враховували інтереси,

– сказав він.

Лідер США також висловлює думку, що кремлівський диктатор напав на Україну через те, що відчув слабкість таких людей, як Джо Байден. Начебто, якби при владі був Трамп, то агресія б не розпочалась.

Чи зможе Трамп домовитись з Росією

Рибачук зазначив, що президент США може впливати на ймовірні домовленості та зобов'язання сторін щодо завершення війни в Україні. Однак як саме це відбуватиметься поки ніхто не знає.

Важливо! Путін заявив, що Росія не планує йти на поступки щодо завершення війни, цинічно стверджуючи, що "чужого не потрібно", але "свого" Кремль не віддасть. Водночас США посилюють тиск на Україну, а Трамп веде непублічні переговори з Путіним, які можуть стосуватися припинення вогню та ситуації з виборами.

Світ бачить, як Трамп тисне на Україну з приводу цього, але ніхто не знає, як США намагаються впливати на Росію.

"Трамп зіткнеться з цим (з проблемою – 24 Канал). Путін та його команда починають висувати все зухваліші вимоги", – додав голова аналітично-адвокаційної організації.

Зрозуміло, які компроміси пропонують Україні, але зовсім невідомо, на які поступки готова піти Росія.

У Кремлі відмовляються визнавати розмежувальну лінію, як лінію тимчасового перемир'я, там вимагають, щоб Росії віддали те, що було записано в її конституцію. Всі забаганки, які були у Путіна, тільки посилюються,

– підкреслив Олег Рибачук.

Тобто, у Трампа може виникнути величезна проблема, щоб продемонструвати, що кожна сторона точно піде на певні поступки. За словами голови аналітично-адвокаційної організації, в якийсь момент стане зрозуміло, чи вдалось лідеру США рівнозначно домовитись з обома сторонами та гарантувати, що Путін не нападе знову.