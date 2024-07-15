Як у Росії реагують на замах на Трампа: Яковенко розібрав заяви пропагандистів

У кандидата в президенти США Дональда Трампа стріляли. Напад стався під час його виступу у Пенсільванії 14 липня, стрільця ліквідували, а життю політика нічого не загрожує.

Як і очікувалося, пропагандисти не оминули увагою замах. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що саме Дональд Трамп є бажаним переможцем виборів для країни-агресорки.

До теми This is America․ Чому замах на Трампа змінив усе та чи є ще хоч якісь шанси в Байдена

Що кажуть у Росії про замах на Трампа

Речниця російського МЗС Марія Захарова назвала стрілянину "традицією для американців", вочевидь натякаючи, що на президентів та політиків Сполучених Штатів уже не раз скоювали замахи. Ніякого співчуття не прозвучало.

Попри це росіяни постійно використовують свій інформаційний потенціал, щоб втручатися в американські вибори та агітувати за Трампа. Тому для окупантів замах можна назвати "подарунком", бо він суттєво збільшує шанси політика на перемогу.

Тепер у них є можливість звинуватити Україну, Джо Байдена. Деякі російські політики навіть додумалися відшукати у цій ситуації "український слід",

– зауважив Ігор Яковенко.

Основною інтонацією пропагандистів було зловтішання. Ба більше, у Росії опублікували фото снарядів з написами "за Трампа", "за вухо". Твориться справжнє безумство.

Хоча замах на людину завжди є трагедією, але для пропагандистів він став великою радістю. Адже укріпив й без того високий рейтинг політика,

– додав Яковенко.

Раніше слідство назвало ім'я нападника. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс, який пробрався на дах підприємства й вистрелив. Його ліквідували.

Жертвою стрілянини також став пожежник Корі Комператоре. Він намагався прикрити свою сім'ю від куль, внаслідок цього отримав смертельне поранення.