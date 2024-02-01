Трампа звинувачували у "секс-вечірках" з російськими повіями: чи задовольнив його позов суд

1 лютого стало відомо, що суддя Високого суду відхилив позов Дональда Трампа. Він стосується того, що колишнього президента США звинувачують в участь у "збочених" сексуальних актах і даванні хабарів російським чиновникам.

Власне, Дональд Трамп подав позов про захист даних у Великій Британії. Сталося це після того, як про нього опублікували так зване "досьє Стіла" перед виборами 2016 року, за результатами яких опальний політик став президентом США.

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Позов Трампа відхилили

Позивався Дональд Трамп проти компанії Orbis Business Intelligence. Мовиться про приватну розвідувальну фірму, яку заснував колишній британський шпигун Крістофер Стіл.

Він був автором досьє, у якому містилося твердження, що Дональд Трамп був "скомпрометований" російською службою безпеки. Сам опальний політик ці звинувачення заперечував.

Саме досьє складається з понад десятка записок. Його підготувала компанія Orbis у 2016 році. Згодом воно потрапило до видання BuzzFeed, яке його опублікувало у 2017 році.

Дональд Трамп подав позов і вимагав компенсації за страждання, які йому завдали. Торік під час слухань він заявив, що позивався через дві записки у досьє. У них стверджувалося, що він брав участь у "секс-вечірках" під час перебування у Санкт-Петербурзі та розважався з повіями у Москві.

Захисник Трампа звинувачення у записках назвав "кричущо неточними". Сам Трамп у письмових свідченнях у жовтні заявляв, що досьє містить "численні неправдиві, фальшиві або вигадані звинувачення". Свій позов він обґрунтував так: прагне "довести у суді, за допомогою доказів, що ці дані є неправдивими".

Він заперечив усе, що стосувалося "секс-вечірок" та інших непристойностей. Також наголосив, що не давав владі Росії "достатньо матеріалу для шантажу".

Відповідач розповів про образи і неприязнь

Тим часом адвокати лондонської компанії Orbis справу попросили закрити. Вони наголосили, що її "порушили з метою переслідування Orbis і Стіла і переслідування за давні образи".

Адвокат компанії заявив, що Дональд Трамп закликав до "екстрадиції, суду й ув'язнення Стіла". Також він назвав його "нікчемою та мерзотником", причетним до "містифікації російської змови", який підготував "абсолютно фальшиве досьє".

Він також додав, що у Трампа "глибока і сильна неприязнь" до Стіла та Orbis. Захисник зауважив, що колишній президент США неодноразово подавав безпідставні та наполегливі позови. А їхня мета – "дошкулити та переслідувати уявних ворогів та інших осіб, на яких він має зуб".

"На мою думку, немає жодних переконливих підстав для того, щоб допустити позов до судового розгляду за обставин, коли, незалежно від суті твердження про неточність персональних даних, вимога про компенсацію та/або відшкодування збитків... неминуче зазнає невдачі", – заявила у рішенні 1 лютого пані суддя Стейн.

Коли вона відхиляла відповідний позов, то зазначила, що "сам факт" зберігання копій меморандумів у компанії Orbis не може стати причиною страждань Дональда Трампа.