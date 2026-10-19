Трампу неприємно бачити, як балістична ракета влучає в багатоповерхівку у Києві, – Рубіо

Дональд Трамп нібито дуже переживає через загибель цивільних українців. Йому не подобається бачити кадри з наслідками російських атак.

Таку заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо, передає Clash Report.

Що Рубіо сказав про переживання Трампа?

На тлі останніх недружніх кроків щодо України Рубіо спробував виправдати американського президента, зберігши за ним ореол миротворця.

Держсекретар США розповів, що Дональду Трампу боляче бачити, як російські ракети влучають у житлові будинки, вбиваючи мирних українців.

Трампу не подобається бачити кадри, на яких балістична ракета влучає в житловий будинок у Києві, внаслідок чого гинуть невинні мирні жителі. Йому це теж не подобається,

– сказав політик.

Рубіо додав, що саме тому США так складно знайти спосіб покласти край цій війні.

Зауважимо, що хоча й Трамп страждає, бачачи кадри загиблих цивільних, це не заважає йому підігравати Путіну.

Спершу президент США домовляється з главою Кремля про продаж російського дизелю, фактично поповнюючи його кишені грошима для вбивства українців.

Потім на кілька днів США не попереджають Україну про запуски балістичних ракет, фактично позбавляючи людей часу для того, щоб сховатися в укритті.

Окрім того, адміністрація Трампа ініціює обмеження роботи Starlink в Україні, ускладнюючи збиття реактивних "Шахедів".

Варто зазначити, що у Трампа не визнали тимчасову перерву в обміні розвідданими. А відсутність попередження про пуски балістики пояснили програмним збоєм.