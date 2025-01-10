Суд оголосив вирок Трампу у справі про виплату грошей за "мовчання" порноакторці

Суд оголосив вирок Дональду Трампу у справі щодо підкупу порнозірки. Майбутнього президента США звільнили від покарання.

Суддя Нью-Йорка Хуан Мерчан у пʼятницю, 10 січня, присудив обраному президенту США покарання у вигляді "безумовного звільнення" у справі про плату за мовчання порноакторці Стормі Деніелс, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Трампа звільнили від покарання

Під час оголошення вироку Мерчан пояснив, що імунітет, який Дональду Трампу надає посада президента, є "чинником, який переважає всі інші".

Дональд Трамп, звичайний громадянин, Дональд Трамп, обвинувачений у кримінальному злочині, не мав би права на такий значний захист,

– сказав суддя.

Сам республіканець долучився до засідання по відеозвʼязку. Під час виступу він назвав суд над собою "полюванням на відьом", а також "найгіршим досвідом" у своєму житті.

Зауважимо, що у Трампа залишається формальна судимість. Він стане першим в історії країни президентом, засудженим за кримінальний злочин.

Довідка: Дональду Трампу винесли вирок без покарання, який називається безумовним звільненням. Відповідно до законодавства штату Нью-Йорк, безумовне звільнення – це вирок, призначений "без ув'язнення, штрафу чи випробовувального терміну". Він виноситься, якщо суддя "вважає, що, відповідно до закону, встановлення будь-яких умов щодо звільнення підсудного не досягне належної мети". Це означає, що справу Трампа про "виплату грошей за мовчання" було вирішено без жодного покарання, яке могло б перешкодити його поверненню в Білий дім.

Нагадаємо, що у жовтні 2016 року, за місяць до президентських виборів у США, адвокат Трампа Майкл Коен домовився з адвокатом порноакторки Стормі Деніелс про виплату 130 тисяч доларів за нерозголошення інформації про її роман із Дональдом Трампом.

Зазначається, що Трамп і Деніелс мали інтимні стосунки в липні 2006 року під час турніру з гольфу на озері Тахо в Каліфорнії. Тоді бізнесмен уже був одружений із Меланією Трамп. 30 травня 2024 року присяжні визнали Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення.

До слова, Трампа також звинувачували, що після залишення Білого дому, він зберігав секретні документи у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.