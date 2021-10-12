Транспортний колапс в Херсоні: місцева влада назвала причину

В Херсоні відбувається транспортний колапс. На початку тижня в населеному пункті дуже важко добиратись з одного в інше місце.

Громадського транспорту в місті дуже мало. Так в Херсоні відбувається контроль над дотриманням протиепідемічних обмежень.

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Водіїв штрафують

За словами виконуючого обов'язки заступника мера Херсона Юрія Стельмашенка, правоохоронці ретельно спостерігають, чи є у громадському транспорті пасажири, які стоять. Якщо цю вимогу порушують – то водіїв штрафують.

Сьогодні (12 жовтня – 24 канал) Патрульна поліція Херсонської області почала відпрацьовувати міські маршрути. Вже маємо перші наслідки – невиїзд на маршрути автобусів,

– пояснив Стельмашенко.

Він нагадав, що мовиться про штраф – 17 тисяч гривень. Це відбувається на тлі подорожчання газу для транспорту до рекордних позначок.

У місті наразі не ухвалили рішення переходити до червоної зони.

Виконуючий обов'язки очільника міста зауважив, що команда Ігоря Колихаєва намагатиметься зробити все можливе, щоб стабілізувати ситуацію.

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В Херсоні правоохоронці за тиждень зареєстрували понад сотню порушень карантинних обмежень. COVID-патрулі перевіряють ринки, торговельні центри та громадський транспорт.

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