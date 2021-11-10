Транспортний колапс: на кордоні Білорусі й Польщі утворилася довжелезна черга з фур — відео
10 листопада 2021 , 15:52Читать новость на русском
Джерело:NEXTA
Після закриття Польщею на кордоні з Білоруссю пропускного пункту "Кузня", фури рушили до інших точок. Однією з таких став пункт "Бобровники", де утворилася черга довжиною 25 кілометрів.
У довжелезних чергах водії фур змушені чекати понад добу. Майже усі вантажівки, які перетинали кордон на "Кузні", вирушили на "Бобровники".
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Інколи чекають і по 39 годин
Через величезну кількість вантажівкам у чергах, водії інколи чекають на пропуск по 39 годин, тобто майже 2 доби. Черга уже розтягнулася на 25 кілометрів.
Транспортний колапс на кордоні Білорусі й Польщі: дивіться відео
Зверніть увагу! Автомобільний пропускний пункт "Кузня" на кордоні Білорусі й Польщі припинив свою роботу о 7:00 9 листопада. Причиною цього стала навала мігрантів з білоруської сторони.
Ситуація з мігрантами в Білорусі: головне
- 8 листопада колона мігрантів у Білорусі вирушила до польського кордону. За різними даними там було від 1 500 до 5 000 людей.
- Через це у Польщі до охорони кордону залучили 12 000 військових. Про необхідність додаткової охорони кордону заявили і в Литві.
- У НАТО звинуватили режим самопроголошеного російського президента Олександра Лукашенка у тиску на Євросоюз за допомогою мігрантів.
- Президентка Єврокомісії Урсула фор дер Ляєн та МЗС Литви закликали ЄС ввести санкції проти аеропортів, через які мігранти потрапляють в Білорусь.
- У ніч проти 10 листопада кілька десятків мігрантів прорвалися через польський кордон. Їм вдалося зламати паркани. Однак усіх їх затримали.