Транспортний колапс: на кордоні Білорусі й Польщі утворилася довжелезна черга з фур — відео

10 листопада 2021 , 15:52
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Джерело:

NEXTA

Після закриття Польщею на кордоні з Білоруссю пропускного пункту "Кузня", фури рушили до інших точок. Однією з таких став пункт "Бобровники", де утворилася черга довжиною 25 кілометрів.

У довжелезних чергах водії фур змушені чекати понад добу. Майже усі вантажівки, які перетинали кордон на "Кузні", вирушили на "Бобровники".

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Інколи чекають і по 39 годин

Через величезну кількість вантажівкам у чергах, водії інколи чекають на пропуск по 39 годин, тобто майже 2 доби. Черга уже розтягнулася на 25 кілометрів.

Транспортний колапс на кордоні Білорусі й Польщі: дивіться відео

 

Зверніть увагу! Автомобільний пропускний пункт "Кузня" на кордоні Білорусі й Польщі припинив свою роботу о 7:00 9 листопада. Причиною цього стала навала мігрантів з білоруської сторони.

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Автор: Іван Магуряк