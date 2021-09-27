Транзит газу через Україну – обов'язкова умова сертифікації "Північного потоку-2", – Вітренко

Юрій Вітренко заявив, що обов'язковою умовою сертифікації російського трубопроводу "Північний потік-2" є розблокування транзиту газу через Україну.

Про це голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" повідомив в ефірі одного з телеканалів.

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Велика дипломатична перемога України, що в спільній заяві США та Німеччини є пряме посилання – "Північний потік-2" має відповідати духу та слову Третього енергопакету ЄС, інакше він не може бути сертифікованим, не може реально запрацювати,

– сказав Юрій Вітренко.

Відтак, прямими вимогами Третього енергопакету є:

відокремлення оператора газопроводу від впливів "Газпрому" та Путіна;

забезпечення вільного доступу покупців до придбання газу та подальшого бронювання транзитних потужностей (а це можливо тільки при встановленні точки продажу газу на виході з російської газотранспортної системи – в Усть-Лузі).

Для України дуже важливим є те, що це все має поєднуватися з принципом солідарності, закладеним у договір про заснування Євросоюзу.

Нещодавно було рішення Європейського суду, який вказав, що німецький регулятор при сертифікації газогонів має застосовувати цей принцип.

Коли німецький регулятор сертифікуватиме "Північний потік-2" – має також переконатися, що цей газопровід не опиниться у привілейованому становищі, порівняно з іншими,

– продовжив глава НАК.

Обов'язкова умова сертифікації

Він також зазначив, що не можна забезпечити доступ третіх сторін тільки до "Північного потоку-2", бо тоді він стане "привілейованим", порівняно з іншими газопроводами, що йдуть з Росії в Європу – наприклад, через Україну.

Німецький регулятор не має сертифікувати "Північний потік-2" до розблокування Росією українського газопроводу для третіх сторін. Щоб європейські компанії змогли отримувати газ на кордоні Україна – Росія і потім самостійно бронювати транзит через Україну,

– пояснив Юрій Вітренко.

За його словами, Україна у переговорах щодо "Північного потоку-2" не просить політичних гарантій, але вимагає твердого виконання законодавства.

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