Транзит газу до Європи: Єрмак пояснив, що чекає на Україну
14 січня 2022 , 18:55
Джерело:AtlanticCouncil
Андрій Єрмак заявив, що Київ очікує на початок консультацій з Росією, США та Німеччиною. На порядку денному – питання транзиту російського газу через Україну в Європу.
Голова Офісу Президента Єрмак зауважив: Україна очікує на консультації з декількома країнами. Відповідну заяву політик зробив під час спілкування з американським дипломатом Джоном Гербстом.
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Київ очікує на початок консультацій з РФ, США та Німеччиною з питання транзиту російського газу через Україну в Європу,
– наголосив Єрмак.
Зеленський запропонував організувати тристоронні переговори
- Під час розмови з Гербстом Єрмак розповів, що Зеленський запропонував лідеру США Джо Байдену організувати тристоронні переговори за участю очільника Кремля Володимира Путіна.
- Глава ОП наголосив, що американські партнери сприйняли пропозицію з інтересом.
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